“Traemos a Nigrán un formato de ocio familiar que no existe, donde los niños son protagonistas”

Arranca la cuenta atrás para la apertura del centro comercial y de ocio Nasas Nigrán en el parque empresarial Porto do Molle. Un total de 32 tiendas, 9 de ellas de ámbito local, inician su actividad este viernes, día 2, en la parcela de 60.000 metros cuadrados junto al acceso principal al polígono. A las marcas locomotora –Decathlon, Leroy Merlin, McDonald’s o Jysk, entre otras– se suman las que aportan empresas locales como la bocatería Lalo’s u otras como Bolera Táctica, Pizzería Mediterránea, Chuliña Enxebre Bar, Tapería Manyar, Peluquería Susana Méndez, Parafarmacia Sousa, Niñata Complementos o Juan María by Lolola. Según los plazos previstos y en tiempo casi récord, la promotora comercial andaluza López Real Inversiones 21 ha logrado sacar adelante el primer espacio de estas características del área de Vigo con una inversión que finalmente se ha incrementado en 5 millones respecto a lo previsto inicialmente y ha alcanzado los 60.

La inversión final ha alcanzado los 60 millones de euros

Al frente del grupo empresarial de capital 100% español, José Antonio García ha desarrollado más de 3 millones de metros cuadrados comerciales en toda España en los últimos veinte años. Principalmente en Madrid y el sur. Nasas Nigrán es su primera “aventura” en Galicia y no será la última.

–¿Por qué han elegido Nigrán para el proyecto?

–No es fácil encontrar una parcela de 60.000 metros cuadrados de un solo propietario y bien comunicada.

–¿Por qué Nasas?

–Es un guiño a Galicia. Nos gustaba la palabra y se adapta perfectamente a nuestro relato. Somos como una red que captamos marcas y las volcamos en espacios como este. A partir de ahora llamaremos así a nuestros proyectos. Tenemos ya en marcha un Nasas Córdoba, donde hemos comprado 110.000 metros cuadrados.

–En plena crisis económica y con la inflación por las nubes, ¿Es momento de abrir un centro comercial?

–No se abre el 2 de diciembre por casualidad. Ahora tenemos el efecto apertura, quince días en los vendrán miles de personas a mirar. Y eso engancha con la campaña de Navidad. No somos ajenos a la situación económica, pero con miedo no se va a ningún sitio y ahí está López Real que apuesta con recursos propios y capital español. Nuestra ventaja es que no dependemos de la guerra de Ucrania o de los vaivenes de los mercados de valores. Utilizamos fondos propios, hemos decidido invertir en Galicia y esto tiene que salir bien.

–¿Siguen siendo viables los centros comerciales? Abren algunos, otros agonizan...

–Eso es. Hay que transformarse, es clave en este sector. Nos adaptamos a los hábitos de compra de los consumidores. En Galicia todavía hay capacidad comercial. Vigo admitiría un doble de Nasas en la Avenida de Madrid si encontrásemos una parcela.

"Tenemos muy en cuenta al comercio local. De hecho, reservamos locales a establecimientos de la zona, a los que bonificamos entre el 10 y el 15% de la renta"

–¿Qué novedades incorpora Nasas Nigrán?

–Ofrecemos una alternativa que no existe en la zona. Traemos un formato de ocio donde los niños son protagonistas. Con eso conseguimos que la gente no vaya a comprar y se marche, sino que combine sus compras con pasar tiempo en el parque.

–El pequeño comercio local teme la puesta en marcha de Nasas. ¿Acabará con él?

–El primer efecto que causan este tipo de espacios comerciales es la regeneración urbana. El primer beneficiario es Porto do Molle. Si hay parcelas vacías se van a llenar. Y el siguiente efecto es la modernización del comercio de la zona. Lo habitual es que se reinventen para ser compatibles. Nosotros tenemos muy en cuenta al comercio local. De hecho, reservamos locales a establecimientos de la zona, a los que bonificamos entre el 10 y el 15% de la renta.