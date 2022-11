El grupo municipal del BNG de Soutomaior asegura que el gobierno local incumple la estabilidad presupuestaria al incurrir en un déficit de un millón y medio de euros en el presenta ejercicio de 2022.

Según explican desde la formación nacionalista, el informe de intervención municipal que se llevará hoy al pleno pone de manifiesto que en el tercer trimestre del año el Concello tiene una necesidad de financiación de 1,5 millones de euros, “o que supón un 25% sobre os seus ingresos, despois de realizar determinados axustes”, puntualiza el portavoz municipal, Manu Lourenzo.

Para el edil del BNG esta situación “derívase do vaciado das arcas municipais por parte do goberno local, que no último pleno tomou a decisión de deixar as contas cero, o que foi duramente criticado pola oposición”. Lourenzo señala que al no tener remanente disponible, “fixo que o propio goberno recoñecera a posibilidade de incurrir en débeda pública despois de 28 anos facendo gala de capacidade de aforro”.