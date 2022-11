El cofre que le trajo su hijo cuando hizo la mili todavía emociona a Pepita décadas después. Un viejo mapa de carreteras de Europa trae bonitos recuerdos a Jovita porque la guiaba en sus viajes cuando era más joven y todavía no existía el GPS. Una bufanda que compró en un bonito viaje es muy especial para Auri. Son los tres objetos con historia que estas tres vecinas de Nigrán dejaron ayer en el buzón instalado en la casa de la tercera edad de Vilameán. Allí depositó también José una “sorpresa de corazón” para que la reciba otro nigranés con todo su cariño. Todos participan en la iniciativa que pone en marcha esta Navidad el Concello con la ayuda de El Telefonillo, un grupo de motivación de mayores. Se trata de un proyecto para recuperar el verdadero espíritu navideño.

Hay siete buzones para depositar regalos con historia en todas las parroquias y el gobierno municipal anima a los vecinos a llevar artículos que conserven por su especial significado, y que lo cuenten en una carta dirigida al receptor. No habrá Reyes Magos ni Papá Noel de por medio. Los receptores podrán coger sus paquetes el día 7 de enero en una fiesta para dar una nueva vida al regalo. “O único requerimento é que sexan obxectos que teñan unha historia que contar. É unha iniciativa para que participe xente de todas as idades, pero é certo que a xente maior acumula máis vivencias”, explica la concejala de Maiores, María Mayán, que depositó un libro testigo de su “amor pola lectura desde a infancia”.

Los buzones, están en el centro Juan María de Parada, en el centro cultural O Torreiro de Priegue, en el centro de la tercera edad de A Ramallosa, el pabellón de deportes de Panxón, en el centro cultural A Camoesa y en la casa consistorial, además de la casa de mayores de Vilameán.

“Trátase de poñer o foco do Nadal no que realmente importa: as relacións interpersoais, o cariño, a empatía e a compañía”, afirma el alcalde, Juan González, que también participa con una bandeja promocional de Coca-Cola ilustrada con fotografías históricas del Celta. Un objeto “querido e evocador” para él “porque aparecen os meus ídolos de mocidade e nunha está o porteiro Hortas nun partido que o Celta lle gañou ao Barcelona”, escribe en la carta al destinatario.