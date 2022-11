Os Eidos recibe el galardón como cementerio más bonito de España

El cementerio redondelano de Os Eidos ya es oficialmente el más bonito de España. Al menos así ha sido reconocido en la VII edición del Concurso de Cementerios de España organizado por Funespaña –a través de su revista Adiós Cultural– en el que, con la votación del público, se elige el camposanto más bello del país en base a su valor histórico, social, ambiental, artístico y patrimonial.

La gala de entrega del galardón se celebró ayer en la Casa de América de Madrid en un acto al que asistieron la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, y la concejala de Turismo, María Castro, así como los representantes municipales del resto de localidades galardonadas en las distintas categorías del certamen (Cementerio más bonito, Mejor cementerio, Mejor iniciativa medioambiental, Mejor monumento y Mejor actividad pública realizada en el cementerio).

“O cemiterio dos Eidos non só é o máis bonito de España, senón que está recoñecido como cemiterio histórico e forma parte do noso patrimonio. Esta é unha gran oportunidade para ensinarlle ao resto do mundo a nosa cultura e a nosa historia”, señaló Rivas.

La periodista y presentadora de Televisión Española Ana Blanco fue la encargada de presentar la gala que contó además con la presencia del director general de Funespaña, Ramón Llaona, y el director de la revista Adiós Cultural, Jesús Pozo.

Rivas destacó que el cementerio de Os Eidos fue sometido hace dos años a una rehabilitación integral, “devolvéndolle o seu esplendor e poñendo en valor a importancia que, dende o punto de vista histórico e patrimonial, ten este lugar, considerado como Cemiterio Histórico pola Diputación de Pontevedra e que aspira a entrar na lista de Cemeterios Singulares de Europa”.