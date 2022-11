Cientos de personas salieron ayer a la calle en Soutomaior para manifestarse en defensa de la sanidad pública. La marcha de protesta recorrió el centro de Arcade hasta el centro de salud y los asistentes acudieron con silbatos y cacerolas con las que hacer ruido, ya que la movilización fue organizada por el BNG local con el lema “Berra pola Sanidade Pública”.

La manifestación estuvo encabezada por el grupo municipal del BNG con el diputado y portavoz Manu Lourenzo a la cabeza, acompañado por el también diputado gallego Luis Bará. Lourenzo se mostró orgulloso por la masiva respuesta vecinal señalando que era “a protesta máis multitudinaria que se recorda en Soutomaior”. "É inaturábel e inasumíbel que calquera dos que aquí estamos pida unha cita a través da aplicación do Sergas e que a única solución que se nos dea é que teñamos cita para dentro de 15 días", justificó Lourenzo.

Asimismo, también expresó su enfado ante el hecho de que “os nosos maiores, despois de anos traballando e cotizando para ela, agora non teñan a sanidade que merecen no seu propio concello, e ante unha doenza, teñan que, no mellor dos casos, pasar longas horas nas urxencias de Montecelo, ou que xoguen coa saúde das nosas fillas e fillos tendo a Soutomaior máis dun mes sen pediatra”.

Por último, el portavoz nacionalista anunció que “fronte aos recortes do PP na Xunta e os silencios do PP no concello, con Agustín Reguera á cabeza, o BNG e a veciñanza de Soutomaior téñeno claro, e van continuar berrando, na rúa, nas institucións e ala onde faga falta até que Soutomaior teña a atención sanitaria que merece e precisa”.