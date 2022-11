Xoán Martínez Tamuxe: “Aún hay mucho por descubrir, en Currás hay para largo”

“Sabíamos que eran unas parroquias de gran riqueza arqueológica, pero no nos dimos cuenta de cuánto hasta que aparecieron las primeras muestras de cerámica en una finca en la que unos vecinos estaban cortando pinos”. Así recuerda Xoán Martínez Tamuxe aquel año 1972, cuando se dieron los primeros pasos que permitieron sacar a la luz el yacimiento tardorromano de Currás y comenzaron unas excavaciones lideradas por el mítico equipo arqueológico del Baixo Miño integrado por el propio Martínez Tamuxe junto a Jesús Gómez Sobrino y Aquilino González Santiso.

Ahora, en el cincuenta aniversario del descubrimiento de este yacimiento, el Concello rendirá hoy homenaje a este historiador, arqueólogo e investigador. “Para mí supone una ilusión muy grande, porque a mis 92 años es un verdadero regalo. Y es extensivo a mis dos compañeros, porque no llegaría hasta donde llegué si no me acompañara un equipo que resultaba tan interesante”, destaca Martínez Tamuxe. Recuerda con orgullo los primeros descubrimientos en Currás y todo el trabajo que hubo detrás, continuar excavando e ir descubriendo poco a poco nuevos indicios, recopilando información y consiguiendo que los restos quedaran cerca de la propia parroquia.

Una riqueza histórica que sabían que era propia de la comarca, por lo que desde el principio “siempre invitamos a las demás parroquias a que tuvieran los ojos abiertos y le dieran importancia a todo el material arqueológico que pudiera aparecer”. “Las excavaciones son algo que se hacen a muy largo plazo, cuestión de años, y en Currás hay para largo, todavía quedan muchas cosas por descubrir”, recalca.

El Concello de Tomiño quiso recoger ese haz de luz que prendieron Tamuxe, Sobrino y Santiso y poner en valor este yacimiento. Para eso, desde 2013 promueve, en colaboración con la Universidad de Vigo, investigaciones, exposiciones, conferencias, visitas guiadas, un programa de voluntariado, vídeos documentales y publicaciones, la creación de una página web e incluso la catalogación del hallazgo y nuevas excavaciones arqueológicas con toda la moderna tecnología para conocer mejor el pasado.

“Para nosotros es de vital importancia conservar nuestra historia y dedicar esfuerzos a recuperarla. En el caso de Currás, tenemos que agradecer a los investigadores todo el saber que pusieron a nuestra disposición para desentrañar la historia de nuestro pasado, pero también a toda la parroquia por haberse involucrado, ser generosos y tener visión para implicarse en su valorización”, destaca la alcaldesa, Sandra González.

El homenaje a Xoán Martínez Tamuxe se realizará durante la I Jornada de arqueología en el Baixo Miño: un patrimonio por descubrir, un encuentro formativo organizado por el Concello de Tomiño y coordinado por las universidades de Vigo y la Autónoma de Madrid que se celebrará hoy en el salón de plenos del Concello, que reunirá durante todo el día a quince expertos y que ahondará en el valor arqueológico, paisajístico y patrimonial del municipio y de la comarca.

La jornada arrancará a las 10:15 con este homenaje a un hombre apasionado de la historia y de su tierra. Xoán Martínez Tamuxe nació en 1930 tras cursar estudios eclesiásticos e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, trabajó como secretario de la Cámara Agraria de O Rosal, fue encargado del conjunto histórico de Santa Trega y conservador del museo arqueológico en A Guarda. Premio literario del primer certamen periodístico de la ciudad de Tui en 1973, fue corresponsal y colaborador de varias radios y periódicos en la comarca del Baixo Miño, así como de revistas de calado histórico y cultural.