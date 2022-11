Declaran culpable de malversación a la trabajadora del Concello de Porriño

Un jurado popular declaró a la animadora sociocultural del Concello de Porriño, María del Carmen R. P. , culpable de un delito continuado de malversación de fondos públicos. Ante esta decisión, adoptada por unanimidad, tanto el Ministerio Público como la acusación particular ejercida por el ayuntamiento solicitan que se le imponga una pena de dos años de prisión, cuatro de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 10 meses a razón de seis euros al día.

La acusada ya consignó en la cuenta de la Audiencia de Pontevedra los 1.270 euros pertenecientes a las arcas municipales y de los que se apropió. Según el veredicto, quedó demostrado que esta trabajadora municipal, personal laboral del Concello, se apropió de forma deliberada y hasta en tres ocasiones de las cantidades que eran reintegradas por grupos musicales al ayuntamiento una vez que les eran ingresadas las subvenciones que recibían de la Diputación. Cantidades que les adelantaba el Concello y que la acusada, en lugar de devolver al ayuntamiento, se quedó para sí. Lo intentó una cuarta vez pero fue descubierta.

El jurado se mostró favorable, por siete votos a favor y dos en contra, a la suspensión de la pena de prisión. Sin embargo, la Fiscalía y la acusación particular se mostraron contrarios a esta suspensión y pidieron el “cumplimiento efectivo de la pena de cárcel”.

El fiscal resaltó que fueron varios los hechos delictivos cometidos de forma continuada y que la acusada “convirtió la malversación en su modo de vida”, además de no mostrar “arrepentimiento”. La defensa pide la suspensión de la pena de cárcel al no tener antecedentes, no superar la pena máxima los dos años de prisión, además de haber ya consignado la responsabilidad civil.