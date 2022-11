El BNG ha presentado enmiendas a los Presupuestos del Estado por una suma de diez millones de euros para distintas actuaciones en Redondela y otros municipios, en las que destaca la construcción de una estación de tren de cercanías para Chapela.

El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, justifica la propuesta ante la ausencia de servicio ferroviario en esta parroquia redondelana desde que en 2012 se clausuró la línea hasta la estación de Urzáiz para la construcción de Vialia y la senda verde. “O desvío do movemento ferroviario pola liña que vai ata Guixar non beneficiou en ningún momento a Chapela, que ademais foi duramente castigada ao eliminarse as bonificacións da tarxeta Vitrasa”, explica González. Con la construcción de un apeadero en esta parroquia se busca “recuperar unhas conexións cun medio de transporte barato e máis ecolóxico como o tren”, apuntó.

Para esta actuación la formación nacionalista ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales para que se rehabilite la antigua estación existente en la bajada a Pescanova en la línea Vigo-Guixar. “Non se pode consentir que Chapela vexa pasar todo tipo de trens sen que ningún se deteña facilitando a movilidade tanto hacia Vigo como Pontevedra”.

En los últimos días el diputado del BNG Néstor Rego, acompañado por Xoán Carlos González, se desplazó hasta Chapela para conocer el emplazamiento de esta infraestructura, “que debería formar parte dunha verdadeira liña de tren de proximidade que artellara a área máis poboada de Galicia”. Rego considera que se trata de una iniciativa "perfectamente realizábel, que se vai defender no Congreso".

Otras enmiendas que presentaron desde la organización nacionalista se centraron en la construcción de una rotonda del alto de Os Valos, que llevan reclamando desde el año 2010, mejoras de seguridad vial en Cesantes, la reforma integral de la carretera N-555 que une Redondela con el aeropuerto, la recuperación del cargadero de mineral Coto Wagner de Rande conveniada por la Xunta y Concello, una salida en la AP-9 hacia Chapela desde Puxeiros y que se cumpla el compromiso de supresión total del peaje de Rande.