Baiona expedienta al Barbeira Fest por celebrarse sin licencia

El Concello de Baiona abrirá expediente sancionador a la empresa organizadora del Barbeira Season Fest por desarrollar el certamen musical sin licencia municipal. Así lo aseguró ayer el alcalde, Carlos Gómez Prado en el pleno monográfico extraordinario, forzado por la oposición para pedirle la dimisión por este asunto. Durante su intervención afirmó incluso que la sanción mínima por esta infracción alcanza los 30.000 euros. Los siete votos de PP y Ciudadanos no fueron suficientes para obligar al regidor a renunciar al cargo. Los ocho de PSOE y BNG rechazaron la propuesta y el tercer socio del gobierno municipal, Nós Baiona, se abstuvo.

El Barbeira Season Fest desplegó en A Palma del 31 de agosto al 4 de septiembre más de una veintena de conciertos, entre ellos los de reconocidos artistas del panorama nacional como Zahara o León Benavente, además de experiencias gastronómicas como el restaurante más pequeño del mundo. Según la denuncia de la oposición, más de 5.000 metros cuadrados en el principal espacio público de la villa, pistas deportivas incluidas, se cerraron para el evento que discurrió sin autorización municipal y sin abonar ninguna tasa por ocupación de la vía pública.

El portavoz del PP, Ángel Rodal, calcula en 40.000 euros la cantidad que el Ayuntamiento dejó de ingresar por ello y reprochó al alcalde que permitiese que “una empresa privada desarrollase un evento privado” y que incluso se ordenase a la Policía Local impedir el paso al monumento Entre dos Mundos para “que la gente no pudiese colarse” y ver los conciertos desde allí arriba. Rodal apuntó además a los perjuicios para los vecinos, no solo para los residentes en los edificios colindantes por los ruidos, sino para “todos los jóvenes que no pudieron hacer uso de las pistas deportivas durante 9 días”. El líder de los populares acusó también al gobierno municipal de armar “un entramado administrativo” para no conceder la licencia y ahorrar a la organización el abono de las tasas correspondientes.

Por parte de Ciudadanos, Rosa Piñeiro, incidió en que “esto fue un evento privado de una empresa privada en un recinto en el que no se podía entrar sin pagar” y recalcó que en cualquier feria, mercadillo o actividad cultural en la calle “el recibo de pago de ocupación de la vía pública es condición indispensable para montar puestos”.

El gobierno local dice haber parado el festival en su penúltima jornada

El teniente de alcalde, Óscar Martínez, afirmó al respecto que la normativa permite montar con una mera solicitud de licencia y que eso fue lo que ocurrió. Según aclaró el gobierno municipal en un comunicado posterior al pleno, la organización pidió la autorización y colocó el escenario y valló el espacio. Desde la Administración municipal se le requirió diversa documentación que presentó solo en parte y, llegado el penúltimo día del festival, se le requirió que paralizase la actividad. Finalmente, la empresa suspendió la última jornada de conciertos y justificó públicamente la decisión por las previsiones meteorológicas adversas.

El alcalde manifestó sin embargo durante su intervención plenaria que no era viable paralizar el festival por las posibles consecuencias económicas para las arcas municipales. “Si nos fuéramos a un contencioso podía suponer 250.000 euros”, dijo, además de recalcar que el “tema está en trámite” y de instar a la oposición a “acudir á Fiscalía”.

Finalizada la sesión plenaria, Gómez Prado aclaró que “en todo momento o Concello de Baiona actuou para protexer a legalidade” y subrayó que la empresa presentó “os certificados de instalación, tanto eléctrica, como de montaxe e infraestruturas, cumprindo coa normativa, ademáis da declaración responsable”.