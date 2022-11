Salvaterra se prepara para brindar con burbujas el 3 y 4 de diciembre

Salvaterra de Miño volverá a brindar con espumo por primera vez desde el inicio de la pandemia. La Festa do Viño Espumoso se celebrará los días 3 y 4 de diciembre en el interior de recinto amurallado, con una programación que recupera muchas de las actividades y citas musicales previstas en la edición del año pasado cuando se tuvo que cancelar por la subida de contagios con solo cinco días de antelación. Así, además de degustar los vinos espumosos de la Denominación de Origen Rías Baixas, los asistentes también podrán hacer acopio de este elixir de cara a maridar unas cenas y comidas de Navidad en las que por fin se podrá brindar por el final de la pandemia.

La fiesta, que presume por ser la única de Galicia dedicada al vino espumoso, arrancará el sábado, día 3, a mediodía con la actuación de la Banda de Gaitas Pontenova y la apertura de los puestos, donde además de espumosos, el público podrá degustar ostras, empanada, mejillones, tapas, embutidos, filloas, bombones, turrón y chocolate. Más tarde no faltará la apertura de botellas de espumoso con “degüelle a sable”, seguida de la actuación del grupo Montecelo.

Por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar un coloquio sobre espumosos impartido por Luis Paadín y Alejandro Paadín, “ambassadeurs du Champagne de España y formadores homologados de cava”. Y por la noche, la velada estará amenizada por los conciertos de Julia Rodríguez y Broken Peach.

Nuevos cofrades

El domingo, día 4, la apertura de los stands se adelanta a las 11.00 horas, y media hora más tarde tendrá lugar el nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos, uno de los actos que sirven para ensalzar a las personas que contribuyen al progreso, promoción y profesionalización del sector. A continuación, a mediodía, será el momento de la presentación de Luis Paadín, primer “ambassadeur du champange” de España, y la apertura de botellas de espumoso con “degüelle a sable”.

La música será la otra protagonista de la jornada. A las 14.00 horas está programado un concierto de piano y voz de Mary Costa y Félix Cebreiro; a las 16.00, otro pase de piano; a las 18.00 un concierto del grupo Amnesia; y de 20.00 a 23.00 horas el programa de la Televisión de Galicia “Festeiros” se acercará a la Festa do Viño Espumoso de Salvaterra para brindar con el público asistente y disfrutar de las actuaciones de Alberto Cunha y el grupo Algo pasa con Mary.