A asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán organiza unha conferencia maña venres ás 20.00 no salón de plenos do Concello do profesor Xoán Carmona Badía, que leva por título “Territorio e patrimonio. O caso do patrimonio industrial da ría de Vigo. O relator é catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade de Santiago e investigador especializado en historia marítima e industrial, con gran coñecemento da evolución empresarial da ría de Vigo.