La empleada municipal de Porriño acusada malversación alega que dio el dinero a la alcaldesa fallecida

Un jurado popular deberá determinar la veracidad de la declaración ofrecida ayer en la Audiencia de Pontevedra por parte de una empleada del Concello de Porriño, María del Carmen R. P., acusada de un delito continuado de malversación de fondos por el que el Ministerio Público pide dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación para empleo o cargo público.

Una declaración de la que el fiscal subrayó una serie de contradicciones o versiones que la acusada introdujo por primera vez como es el hecho de señalar a la anterior alcaldesa de la localidad (Eva García de la Torre, fallecida en enero de este mismo año) como la persona a la que entregó el dinero del que, según las acusaciones, ella se apropió.

Son un total de 1.270 euros de fondos del ayuntamiento de los que se habría apropiado esta animadora sociocultural (que presta servicios como personal laboral indefinida desde hace 30 años) durante los trámites de contratación de diversos grupos y bandas de música en los años 2016 y 2017. El modus operandi que le atribuye la Fiscalía es que se abonaba el precio completo de la actuación a los grupos (en dos de los casos 1.500 euros) y posteriormente estos devolvían la parte del dinero correspondiente al Concello cuando la Diputación les ingresaba 500 euros con los que subvencionaba las actuaciones.

Se le acusa de quedarse con 1.270 euros de tres actuaciones en 2016 y 2017

Es aquí donde la empleada, según el fiscal, pedía a los miembros de las orquestas que le entregasen los fondos a ella, bien en dinero en efectivo en mano o a través de transferencia bancaria, dando como cuenta de destino la suya propia en lugar de la del Concello.

La acusada reconoció ayer en el juicio que se siente “arrepentida” de haber hecho “una función que no me correspondía” como es la de la recaudación de estos fondos de los que se “apropió indebidamente”, pero aseguró que no fueron a parar a su bolsillo. En el caso de los dos pagos que cobró en efectivo, ambos de 500 euros, asegura que se los entregó a la entonces alcaldesa, ahora fallecida, con el compromiso de la regidora de que sería ella quien se encargaría de reintegrarlos a las arcas municipales, dado que la acusada no tenía esa capacidad.

El fiscal se mostró sorprendido por esta argumentación de la acusada y le preguntó directamente si no estaría utilizando a la anterior regidora como excusa sabedora que no va a poder rebatir sus palabras tras su fallecimiento. Tampoco pudo dar muchas explicaciones esta mujer acerca de cómo fue que en dos ocasiones entregó a las bandas de música su número de cuenta para hacer los ingresos en lugar de la del Concello. Lo atribuye todo a un error: un “corta y pega” desafortunado que hizo con su ordenador.