O XIV Premio de Poesía Victoriano Taibo xa ten nome. O poeta ourensán Javier Rodríguez González é o gañador. O seu poemario titulado “Xeración (Breve tratado de males inespecíficos)” obtivo a maior puntuación por parte do xurado do certame que organiza o Instituto de Estudos Miñoráns en colaboración co Concello de Gondomar e coa Editorial Galaxia.

O xurado considera que a obra constitúe a crónica dunha xeración que se trascende a si mesma. O poemario contén un alto interese histórico-cultural, ao mesmo tempo que se expresa cun léxico depurado e cun ritmo áxil, ofrecendo unha proposta poética do devalar da existencia. O acto de entrega do premio e a presentación do libro terá lugar en marzo, nunha data aínda por confirmar arredor do día 13, cabodano do pasamento de Victoriano Taibo.