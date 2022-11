El Consorcio de la Zona Franca de Vigo y el Concello de A Cañiza han firmado un protocolo para estudiar la viabilidad de un parque empresarial de 955.300 metros cuadrados de superficie en la zona de O Vieiro. Los terrenos a utilizar están junto a la salida de la autovía A-52, situados entre dos carreteras; la E-5005, de A Cañiza a Crecente, junto al campo de fútbol de O Vieiro, y la PO-406, el vial de A Cañiza-Filgueira.

La implantación de este parque empresarial se contempla en estos terrenos por estar anexos a la autovía Rías Baixas, en su margen derecho en sentido Ourense, y por contar “con una orografía relativamente plana”, según consta en el protocolo firmado recientemente por el delegado de Zona Franca, David Regades, y el alcalde cañicense, Luis Piña. Sin embargo, son terrenos clasificados, en su mayor parte, como suelo urbanizable (no delimitado) y también como rústico (de protección forestal y de protección de infraestructuras). Consecuentemente, para su viabilidad como área industrial, el Concello de A Cañiza presentará, con urgencia, una alegación para que sea incluido en el Plan sectorial de ordenación de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAEG), actualmente en exposición pública. No obstante, en caso de que no fuese incorporado, el Concello optaría por su viabilidad mediante una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de A Cañiza.

Desarrollo

Por su parte, Zona Franca ha asumido la realización de un estudio sobre la viabilidad de esta área empresarial. En caso de que fuese viable, Zona Franca asumiría, en base al protocolo firmado, íntegramente los costes de su desarrollo como promotor del proyecto; desde las expropiaciones hasta su ejecución y gestión.

Actualmente A Cañiza cuenta con el polígono empresarial Ribadil I y Ribadil II, al norte y sur de la carretera N-120; y también dispone del área empresarial de Uceira, para empresas de pequeño y mediano tamaño. Sin embargo, según el alcalde Luis Piña: “Han contactado con nosotros empresas interesadas en suelo industrial pero A Cañiza no tiene actualmente margen de maniobra para disponer de suelo industrial, de ahí la importancia de que esta área industrial se desarrolle”, esta expone.

Por su parte, Zona Franca pretende desarrollar suelo empresarial también en los alrededores de Vigo para evitar la posible fuga de empresas por una carencia de suelo disponible.