“Lo primero es aprobar el PXOM y que los jóvenes no se tengan que ir de Nigrán”

Tiene por delante el reto de dar la vuelta a la aplastante mayoría del PSOE en las últimas elecciones. Lo asume con “mucho orgullo y mucha responsabilidad”, y sin ningún miedo. Porque advierte de que “no hay nada imposible”. La candidata del PP de Nigrán, María José Pino, calienta motores para una campaña que augura “dura”.

–¿Se esperaba el nombramiento?

–Sí, la decisión del partido no es de ahora. Carlos Abal comunicó hace unos meses que no repetiría como cabeza de lista por problemas de trabajo y el partido decidió que sería yo. Pero él seguirá apoyándome aunque no se presente. No estuvo en la presentación oficial porque estaba de viaje de trabajo pero hablamos todos los días. Es una muy buena persona y sé que será un buen consejero.

–¿No temió que volvieran a imponer un candidato desde la cúpula como en 2019, cuando ya se esperaba que usted encabezase la lista y apareció Carlos Abal?

–No. El presidente provincial dijo que tenía que ser yo porque soy una mujer trabajadora y de partido.

–¿Cómo afronta el desafío de ganar, o al menos debilitar, a un gobierno socialista con 13 de 17 concejales?

–Es un gran reto, pero no hay nada imposible. Nadie decía que en Andalucía Juanma Moreno sacaría la mayoría y ahí están los resultados. Yo salgo a ganar. Salgo a sacar mayoría absoluta. Juan González es un alcalde que es buena persona, pero con eso no funciona Nigrán. Fuera de aquí nadie sabe dónde queda Nigrán. El gobierno municipal está agotado, debilitado. Tiene problemas internos, como la dimisión de la concejala de la pasada semana, y el alcalde está más pendiente de lo de dentro que de lo de fuera. Reconozco que tiene concejales que son buenísimas personas, pero solo están para levantar el dedo en los plenos. Aquí gobiernan tres personas. El PSOE sacó mayoría por la ola socialista del momento.

–¿Qué ofrecerá usted a los nigraneses?

–Lo primero, en el primer año, es aprobar el Plan Xeral. Llevamos ocho años perdidos y es imprescindible tenerlo aprobado, si no no podemos crecer. No nos podemos permitir que los jóvenes, nuestros hijos, se tengan que ir a vivir fuera de Nigrán porque el precio de la vivienda es astronómico. Tenemos un polígono industrial y un centro comercial próximo a inaugurarse y tenemos que traer más inversiones para seguir creciendo. También quiero potenciar el turismo, pero no solo unos meses como ahora, sino todo el año. Para ello tenemos que aprovechar el Camino Portugués. Nigrán tiene que ser uno de los puntos más importantes de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

–¿Cómo va a conseguirlo?

–Con un gran equipo, el mejor que puede tener Nigrán.

–¿Ya ha configurado la lista electoral?

–La tengo muy pensada, pero no corresponde todavía revelarla. Habrá gente de todas las parroquias y de todas las tendencias. Desde gente independiente, hasta gente joven que todavía no está definida políticamente... Cada una de las personas va a ser la adecuada para cada área.