Vuelven las protestas al enfriarse otra vez el agua de la piscina de A Ramallosa

El agua de la piscina de A Ramallosa ha vuelto a enfriarse y los usuarios retomaron ayer las movilizaciones para exigir que regrese a los 28 grados habituales. “Es imposible nadar así. Se te agarrotan las articulaciones. Vienes a hacer ejercicio para sentirte mejor y al final sales peor de lo que entraste”, se quejaban ayer a las puertas del centro deportivo, donde se concentraron una treintena de personas durante casi dos horas.

El panel informativo de la entrada marcaba ayer 26 grados, dos menos de los que indica normalmente. Y seguirá descendiendo, según aseguran los afectados tras mostrar su malestar al personal de la instalación mancomunada. “Los trabajadores nos dicen que tienen orden de la concesionaria, Serviocio, de bajar hasta los 25”. Desde el pasado viernes que modificaron el termostato, la temperatura se ha reducido progresivamente y calculan que alcance hoy los grados que pretende la empresa. Son los mínimos que permite la normativa, otra cosa es la sensacion de “frío” que generan a los afectados.

Los afectados presentan medio centenar de reclamaciones

Buena parte de ellos ha renunciado ya esta semana a sus clases porque “después te duele todo”. “Los mayores vamos a la actividad de salud y bienestar y con esta temperatura aporta todo menos salud y bienestar”, lamentaban ayer en plena manifestación. Además de desplegar la pancarta a las puertas de la piscina, presentaron medio centenar de reclamaciones allí mismo y, a continuación, se desplazaron al Concello de Nigrán para registrar otras tantas dirigidas al Instituto Galego de Consumo.

Niños con neopreno

Preparan ya nuevas protestas para la próxima semana si la adjudicataria no restituye la temperatura y esperan que se sumen las familias de los niños que acuden a cursos de natación por las tardes. “A muchos bebés ya ni los traen para que no se pongan malos y hay niños que vienen con neopreno porque encuentran el agua muy fría”, subrayan.

La junta de portavoces de la Mancomunidade se reúne el lunes para tomar medidas

El nuevo pulso de Serviocio tendrá “consecuencias”, según advirtió ayer el alcalde de Nigrán, Juan González, que ostenta este año la presidencia de la Mancomunidade do Val Miñor, titular de la instalación deportiva. La concesionaria había rebajado varios grados al agua ya en agosto, pero depuso su actitud ante las advertencias del organismo. Ahora “imos actuar”, aseguró González, que ayer remitió un escrito a la empresa para avisarla de que “de que se tomarán medidas se non se resolve o problema de maneira inmediata e duradeira” y para reclamarle una reunión urgente antes del lunes a las 13.00. A esa hora, González ha convocado a los portavoces de la entidad comarcal para tomar decisiones. Su propuesta inicial, si no cambia nada hasta entonces, será abrir un expediente sancionador. “Isto prexudica a calidade do servizo e desde esta semana temos máis de 50 queixas de usuarios”, afirma el regidor.

Tras el conflicto de agosto, la Mancomunidade puso en marcha un expediente para no prorrogar la concesión de la piscina a Serviocio más allá de mayo de 2023, cuando finaliza el contrato, y ha encargado la redacción de las bases para sacarlo a concurso a finales de año.

La empresa rechazó pronunciarse ayer sobre el conflicto.