A libraría Libraida de Gondomar acolle hoxe ás 20.00 horas a presentación do libro “Cruzados polo Camiño” a cargo do seu autor, o escritor baionés José G. Barral. A novela, editada por Galaxia, traslada o lector a lugares senlleiros da ruta xacobea mentres se resolve un misterio relacionado co papa Bieito XVI.