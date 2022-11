La rampa de acceso al IES de Chapela impide la apertura de un vial previsto en el PXOM

La construcción de una rampa de acceso para las personas con discapacidad al instituto de Chapela en unos terrenos sobre los que está previsto el trazado de un vial en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha causado indignación entre los residentes de la zona, que llevan más de treinta años reclamando la apertura de la calle para dar servicio a once viviendas y varias fincas. Se trata de una zona residencial del barrio de Angorén situada a escasos metros de la Avenida de Redondela pero que se encuentran prácticamente aisladas, puesto que solo disponen de acceso por estrechos senderos peatonales.

Los afectados, que se concentraron el pasado martes por la tarde junto a las obras para expresar su rechazo, cuentan con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Chapela, que ha presentado un escrito en el Concello con 175 firmas por el que reclaman la paralización inmediata de los trabajos y el inicio de una negociación entre el Concello y la Consellería de Educación para buscar una solución que recoja tanto las necesidades del centro educativo como las de los vecinos con el vial de acceso.

Necesidad urgente

En este sentido, el presidente del colectivo vecinal, Marcial Pérez, aclara que nadie está en contra de dotar al instituto de una rampa para personas con discapacidad, pero considera el lugar elegido –entre el centro educativo y la nave del bazar chino– no es el idóneo porque perjudicaría gravemente a los residentes de las casas limítrofes ya que no permitiría ejecutar el vial previsto en el PXOM en este punto. Respecto al trazado de esta futura calle, Pérez destaca que “es una necesidad urgente, puesto que las personas que residen en esta zona no pueden acceder con vehículos a sus propiedades, y en caso de una emergencia, tampoco podría acceder un vehículo de bomberos o una ambulancia”.

Precisamente esta situación le afecta a una residente, Victoria Covelo, que por enfermedad tiene que acudir con frecuencia al hospital y cuando vienen a recogerla tienen que acceder con una silla de ruedas y bajar varias escaleras porque la ambulancia no tiene forma de acceder. “Llevamos años luchando por luna calle en condiciones y cuando por fin parece que íbamos a conseguirlo empiezan esta obra que nos deja bloqueados”, lamenta la afectada.

El Concello de Redondela ha atendido la reivindicación de los vecinos y el martes ordenó la paralización de los trabajos, además de solicitar una reunión con Educación para reformar el proyecto.