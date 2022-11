El BNG de Redondela rechaza las excusas del PP y AER para votar en contra de la “necesaria” nueva ordenanza de emergencia social, que fue tumbada en el último pleno por la falta de apoyo de estos dos partidos.

Ante esta situación, la formación nacionalista ha convocado hoy, a las 20.00 horas, un acto público en la Casa da Cultura de Redondela en la que el portavoz municipal, Xoán Carlos González, y la concejala Jésica García expondrán los aspectos más destacables de esta ordenanza.

González no entiende el posicionamiento de los otros grupos de la oposición. “Recibiron en maio o borrador do texto. Tiveron un mes de exposición pública para realizar as súas aportacións e non presentaron ningunha”, asegura, y les reprocha que “tanto PP como AER perderon a oportunidade de ser útiles para Redondela”.

El BNG lleva años reclamando la modificación de la ordenanza de emergencia social después de la partida de 80.000 euros anuales que se asigna a este concepto “nunca chegou a executarse nin no cincuenta por cen”, explica el portavoz nacionalista. La propuesta rechadada por el pleno facilitaría que muchas familias aumentasen la cuantía de las ayudas de una forma más agil por parte del Concello. “Medra o nivel de ingresos das familias que se poden acoller a estas aportacións económicas. Tamén aumenta a contía das axudas que poden recibir as familias, mesmo triplicando o que actualmente reciben”, puntualiza.