Ponteareas ofrece un terreno de uso deportivo para el nuevo centro de salud

El Concello de Ponteareas ya ha ofrecido formalmente a la Consellería de Sanidade una parcela para ubicar el nuevo centro de salud de la villa del Corpus, luego de varios intentos fallidos. Se trata de un terreno cerca de la Nacional-120, en el área de reparto 5, calificado como suelo urbano no consolidado y de uso deportivo. No cumple, por tanto, los requisitos que exige la Xunta, pues, entre otras cosas, no está clasificado como suelo de uso sanitario. Ante esto, la Xunta ha enviado esta semana una carta al Concello de Ponteareas agradeciéndole el ofrecimiento y recordándole que dicho terreno no cumple los requisitos previamente establecidos, aunque, si se realizan una serie de modificaciones, “podría encajar”, aseguran las fuentes consultadas por FARO.

El Gobierno gallego podría modificar los presupuestos de 2023 para incluir una partida para esta infraestructura El propio Concello propuso al Sergas desarrollar un plan especial para cambiar el uso del suelo de deportivo a sanitario; un proceso que sería más rápido que intentar una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). No obstante, esto no es garantía suficiente para el Gobierno gallego, pues dicho plan especial debe contar con el respaldo del pleno para su aprobación “y pueden rechazarlo”. Además, la Consellería de Sanidade requirió un terreno con algo más de 5.000 metros cuadrados de edificabilidad, pero la parcela ofrecida formalmente por el Concello de Ponteareas es algo inferior, un escollo que el Sergas podría pasar por alto si se cumplen el resto de requisitos urbanísticos, técnicos y sanitarios. La aprobación de un plan especial para cambiar el uso del suelo de la parcela permitiría la firma de un convenio entre el Concello y la Xunta para comenzar con los trámites de construcción del nuevo centro de salud de Ponteareas. En este sentido, el Ejecutivo gallego podría realizar una modificación en los presupuestos de 2023 para incluir una partida para esta infraestructura. Actualmente no se contempla, pero fuentes autonómicas ya aseguraron a este diario que el presupuesto es “un documento vivo”, por lo que están abiertos a dicha inclusión. Si se alcanza finalmente un acuerdo entre la Xunta y el Concello, el futuro centro de salud aumentará su superficie en casi un 80% respecto al actual, que quedará en desuso una vez entre en funcionamiento el nuevo edificio. Esto supondría incrementar en ocho las consultas de adultos, en dos las pediátricas y en cuatro las del Punto de Atención Continuada, así como incorporar cuatro consultas para especialidades, una base del 061 y un área de salud mental.