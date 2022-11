El grupo municipal del BNG de Soutomaior critica la convocatoria para hoy de un pleno extraordinario para tramitar de urgencia la incorporación al presupuesto actual de todos los fondos del remanente de tesorería, una medida de aseguran que dejará las arcas de Concello “completamente baleiras”.

Según explican los nacionalistas el teniente de Alcalde, Ramón Ángel Fernández Garrido, justificó esta medida “ante a imposibilidade do Concello co orzamento actual de pagar facturas que quedaron atrás por distintas obras ou actividades municipais, así como de facer fronte ao pago dos suministros eléctricos ou de combustible”. Además no descartan la posibilidad de endeudarse en caso de necesidad.

El portavoz del BNG, Manu Lourenzo, expresa su incredulidad al señalar que “un goberno que en tres anos estivo completamente paralizado e gastaba aproximadamente 3 dos 5 millóns que tiña orzamentados, este ano gastará aparte do orzamento, os 2,5 millóns que tiña no banco deixando ao Concello desnudo ante calquer imprevisto e valorando a posibilidade de incurrir en débeda”.

Lourenzo considera que este cambio responde a la “desesperación” de Reguera y su equipo ante la próxima cita electoral.