La unitaria de Peitieiros quiere recuperar el comedor

En Gondomar hay una escuela en la que unos alumnos tienen derecho a comedor y otros no. Por inverosímil que parezca, es la situación del aula del Colexio Rural Agrupado (CRA) Antía Cal en la parroquia de Peitieiros. Solo 4 de los 31 pequeños matriculados allí pueden disfrutar de los menús escolares. Un cambio administrativo en la gestión del servicio en todo el municipio ha dado lugar a esta incongruencia este curso, pero todo apunta a que en los próximos ya ninguno de los pequeños del centro tendrá la opción de quedarse a comer después de clase. Las familias se movilizan para evitarlo. Exigen que se mantenga el servicio. Sin él “é imposible conciliar”, aseguran.

El Concello se ocupó durante los últimos años de los comedores de los colegios de primaria. Las unitarias del CRA quedaban fuera, a excepción de la de Peitieiros. Esta aula se ubica a pocos metros del CEP Xosé Neira Vilas, de manera que el traslado de los pequeños desde su clase al comedor de dicho colegio podía realizarse a pie, sin necesidad de transporte.

Tan solo hay que cruzar una carretera. La Xunta ha asumido este año los menús escolares que disfrutan de lunes a viernes cerca de 300 niños gondomareños. Tampoco se ocupa de las unitarias en ningún municipio de Galicia, así que inicialmente ninguno de los alumnos del CRA de Peitieiros iba a acudir al comedor del centro vecino. Ante la preocupación de las familias antes de finalizar el curso pasado, el secretario xeral de la Consellería de Educación, FP e Universidades, Manuel Vila, se reunió con Paula Bouzós, portavoz del PP, principal partido de la oposición, y le confirmó que el centro mantendría el servicio.

"Así é imposible conciliar", lamentan las familias

No fue así. Llegó septiembre y solo los cuatro niños que ya acudían el año pasado al comedor han podido continuar. A los recién llegados no se les ha dado opción a solicitarlo. La indignación de las familias es máxima. No solo porque la situación les dificulta la vida diaria, sino porque consideran “absurda” la situación. Y es que en el colegio situado a solo unos metros del de sus hijos hay una veintena de plazas de comedor vacantes. En el Neira Vilas pueden sentar a la mesa a 60 niños y son pocos más de 40 los anotados. “Sabemos que hai prazas e non podemos levalos, parece que aquí hai nenos de primeira e de segunda división. Isto foi unha solución chapuceira”, protesta Mauro Misa, uno de los padres afectados, que ha dado de baja a su hija mayor del comedor en el Neira Vilas por no poder recoger al pequeño a otra hora.

Hay familias que han trasladado a sus pequeños a colegios como el de Vincios para garantizarse la conciliación. Aurora Rodríguez se ve obligada a plantearse esa posibilidad. Vive a solo unos metros de las escuelas. Su hija mayor está escolarizada en el Neira Vilas y la pequeña entrará el curso que viene en el CRA. “Se non poñen servizo de comedor para todos tería que mover a maior a outro colexio e paréceme tremendo”, explica.

Los padres tienen el apoyo de la Federación de ANPA do Val Miñor (Favalmi) y de todos los grupos de la Corporación municipal. El BNG lleva meses denunciando el asunto. El alcalde, el socialista Paco Ferreira, asegura haber solicitado al jefe territorial de Educación una solución. La portavoz del PP, Paula Bouzós, también afirma que el responsable provincial de Educación recibirá a los afectados, pero deja claro que “la Xunta no se hace cargo de los comedores de las unitarias” y considera que “debe ser el Concello el que los asuma”.

Lo que quieren las familias es que el problema se resuelva para mantener a sus hijos en el centro que han elegido por su metodología educativa activa. Temen que restando servicios como el del comedor “acabarán por pechar a escola”. El aula ha perdido nueve alumnos en los últimos 4 cursos. De los 40 matriculados en 2019 ha pasado a 31 en 2022. Sin comedor, serán cada vez menos, advierten.