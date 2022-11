Manifesto plantea crear viviendas tuteladas en la Casa Peralba

Un año después de la adquisición de la Casa Peralba por parte del Ayuntamiento de Gondomar y a la espera de las reformas necesarias, el grupo municipal Manifesto Miñor considera que ha llegado el momento de abrir el debate sobre el futuro uso del inmueble. Para ello propondrá al próximo pleno la transformación del espacio en dos viviendas tuteladas que faciliten la inserción social de personas con diversidad funcional y un punto de encuentro familiar para favorecer el cumplimiento del régimen de visitas de los hijos menores de aquellas parejas separadas en conflicto.

“Consideramos que agora o Concello de Gondomar ten posibilidades de lle dar cobertura a estas dúas importantes demanda sociais ao contar cun inmoble céntrico, accesible e ben comunicado como é o conxunto da Casa Peralba. Cónstanos ademais que non sería difícil conseguir as axudas doutras administracións para acometer as reformas necesarias”, explica la concejala Rocío Cambra.

El gobierno municipal preveía inicialmente un uso cultural para el edificio. El alcalde, Paco Ferreira, se planteaba incluso tras la compra convertir el inmueble en la futura biblioteca municipal. La finca ya se ha utilizado para conciertos y actividades culturales en los últimos meses.