La Agrupación de Electores de Redondela (AER) asegura que en el último pleno votó en contra de la nueva ordenanza de emergencia social al considerar que, tal y como está redactada, “non é correcta e existen fallos que van repercutir nos beneficiarios”. Concretamente, se oponen a dos puntos fundamentales: “Primeiro, o goberno pretende eliminar trabas burocráticas para os solicitantes, pedíndolles menos documentación, pero esquece que o Concello non ten suscrito convenios con todas as administracións polo que os usuarios si terán que aportala. E segundo, a nova normativa non lle eisxe aos solicitantes ningún compromiso á hora de recibir a axuda cando a antiga ordenanza facía comprobacións posteriores sobre se o uso da mesma era o correcto a través dun proxecto social”. Este último, un error también detectado por las técnicas de Servicios Sociais del Concello.

PP y AER tumban la nueva ordenanza de emergencia social del gobierno redondelano Desde AER también pidieron que la ordenanza quedara sobre la mesa y se retirara del orden del día, puesto que no se contó con los grupos para su elaboración, y consideraban que era necesario aplazar su aprobación hasta solventar las deficiencias encontradas “ás que non lle puidemos dar traslado antes ao goberno local”. Por último, niegan que la paralización de la nueva ordenanza vaya a impedir ayudar a las familias necesitadas puesto que Redondela “conta na actualidade cunha ordenanza de 2016 que foi debatida en cinco mesas de traballo de todos os grupos menos o BNG e os técnicos previa a súa aprobación”.