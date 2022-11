El alma de Redondela en Instagram

Cuando hace un año puso en marcha su idea de promocionar el comercio redondelano a través de la red social Instagram, el joven David Crespo Martínez, de 19 años, nunca pensó que tendría un éxito tan rotundo. Sin embargo pronto se dio cuenta de que su iniciativa podía cuajar cuando en la primera semana alguna de sus vídeos ya alcanzaban las 3.000 visualizaciones. Así que este éxito prematuro le sirvió de aliciente para continuar y ahora, un año después, ya cuenta con 1.500 seguidores fijos y más de 130 publicaciones, algunas con casi 7.000 visitas.

“Desde el primer momento me sorprendió la buena acogida. Me llamaban los comerciantes para que publicitase sus negocios y para mostrarme su agradecimiento, también por la calle mucha gente me felicitaba y me mostraba su cariño, así que todo esto me animó a seguir mejorando y crear nuevos contenidos”, explica David, estudiante de una FP de Grado Medio de Actividades Comerciales. Ahora, en el primer aniversario de su cuenta (Redondela2022), los vídeos del comercio ocupan solo una parte del contenido, que ha ampliado con la promoción de eventos culturales y distintos temas de interés local. “Esto es un foro abierto a todas las propuestas que me planteen porque el motor de la cuenta son los propios vecinos. Lo único que no tiene cabida aquí es la política y la religión”, puntualiza.

El joven instagramer destaca que durante el verano notó una mayor demanda de contenidos culturales, ya que muchos de los seguidores le pedían que informase sobre los distintos eventos que se programaban en el municipio. “Comencé a publicar carteles de las fiestas, conciertos, actividades municipales... pero el giro principal se produjo con el Entroido de Verán, cuando hice un directo que funcionó muy bien con más de 6.000 visualizaciones y se sumaron más de 200 seguidores”, indica David. A este le siguieron otros de distintos eventos, como la feria de oportunidades del comercio local, la concentración de motos Vila dos Viaductos, la campaña para elegir a Os Eidos como el cementerio más bonito de España son alguno de los ejemplos más destacados. Hasta que hace diez días, para celebrar el primer aniversario de la cuenta, le hizo una entrevista en directo a la alcaldesa redondelana, Digna Rivas. “Consideré que era importante que estuviera ella, puesto que es la máxima representante municipal, así que le estoy muy agradecido por atenderme”, afirma.

Esfuerzo altruista

El joven creador reconoce que la creación de contenido le supone bastante esfuerzo y trabajo, que hace de manera altruista, con el único objetivo de apoyar a los comerciantes y las distintas iniciativas culturales que acontecen en la localidad. Un fin que se resume en el lema creado para celebrar el aniversario de su cuenta: “Amor por Redondela”. “Creo que define perfectamente el espíritu de la iniciativa”, señala el instagramer, que considera que su cuenta ha actuado como altavoz de distintos eventos para movilizar al sector juvenil del municipio, de entre 15 y 25 años de edad, que están muy familiarizados con la red social Instagram. “Esto puede servir para que los jóvenes se involucren más en la cultura, un sector de la población al que desde las instituciones tienen bastante abandonados, con poca oferta dirigida a ellos”, comenta.

Por último, reconoce que una de las cosas que más ilusión le haría es que en algún momento se le reconozca todo el esfuerzo realizado por su pueblo con la entrega de la Coca del Concello. “Es el símbolo de Redondela y estaría muy orgulloso de poder tenerla algún día”, concluye.