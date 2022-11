Redondela formaliza el contrato del aparcamiento de Vilavella

El Concello de Redondela ha formalizado el contrato de obra para hacer realidad el aparcamiento disuasorio de Vilavella. El proyecto, ya licitado, forma parte del ambicioso plan que transformará completamente la Praza de Ponteareas, una de las principales vías de entrada al casco urbano.

La compra de la parcela situada junto al convento de Vilavella, hasta ahora propiedad de la firma Building Center, se estableció en 449.350 euros, de los que 416.226 serán aportados por la Diputación a través del Plan Concellos 2019. Se trata de un solar de casi 4.000 metros cuadrados en el que se creará “unha nova zona de esparexemento para a veciñanza e un aparcadoiro disuasorio”, explica la alcaldesa Digna Rivas.

La alcaldesa destaca que el estacionamiento proyectado “permitirá dispoñer dun espazo próximo ao centro urbano e continuar coa transformación iniciada polo goberno local no marco da mobilidade sostible e da recuperación de espazos públicos para a cidadanía”.

Rivas también contestó a las críticas de AER por las que denunciaron un supuesto error del gobierno local por no incluir el vial trasero en la compra de la parcela.“As declaraciones feitas pola Agrupación de Electores son falsas, xa que non recolle os antedecentes existentes que amparan a compra municipal”, aclara la alcaldesa, que subraya que el camino al que se refieren en AER “está no inventario do Concello, polo tanto o proxecto non se ve afectado polo contrato da rampa de acceso”. Las obras, ya licitadas, las ejecutará la empresa de construcción A. Valiño Narón SL.

Desde el gobierno local consideran que la estratégica situación del aparcamiento disuasorio permitirá solucionar la carencia de plazas en el barrio de Vilavella. Además complementará las dos zonas de estacionamiento libres existentes en el casco urbano, reforzados por el aparcamiento subterráneo de A Xunqueira.

Derribo de la nave

Con la compra de esta parcela, el gobierno redondelano cumple un doble objetivo: por un lado se gana un nuevo espacio para la ciudadanía y, por otro, se derriba una nave situada junto a un bien patrimonial como es el convento de Vilavella. A mayores, la actuación tiene un beneficio medioambiental añadido ya que el solar linda con el río y conecta con el paseo del Salgueiral.

“Redondela é o cuarto municipio da provincia pero, amais de selo, ten tamén que parecelo”, afirma la alcaldesa. “A Praza de Ponteareas, como entrada natural ao casco urbano dende Vigo e Porriño e entrada tamén do Camiño Portugués e Camiño Portugués pola Costa, é tamén a nosa tarxeta de presentación, polo que cómpre un proxecto acorde á importancia do noso municipio”, justifica.

Por último señala que su gobierno apuesta por la movilidad sostenible y por una villa “na que as persoas sexan as protagonistas”, y destaca que “está plenamente demostrado que os espazos humanizados nas vilas e cidades son elementos dinamizadores da economía local”.