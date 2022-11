“Estoy tan ilusionada como al principio para presentarme a las elecciones”

El Concello de Mos es el único del hinterland de Vigo en el que gobierna el PP con mayoría absoluta siendo actualmente la excepción que no confirma la regla. Su alcaldesa, Nidia Arévalo, llegó al puesto con 33 años, en un momento en que su partido era mayoritariamente masculino y con longevos cargos. Con mucha proyección dentro de su formación política nadie duda de que volverá a presentarse tras ganar con mayoría absoluta en las tres últimas citas locales.

–¿Volverá a presentarse?

–Mi intención es hacerlo, nuestro partido está haciendo públicas las candidaturas y tengo tanta ilusión como al principio.

–La tendencia de últimas elecciones en su comarca más próxima fue votar a la izquierda y usted aguantó, pero, ahora, ¿no teme al desgaste? ¿Se encuentra con fuerzas?

–Es evidente que cuando estás en el gobierno nunca puedes satisfacer a todo el mundo, yo trabajo cada día buscando lo mejor para Mos y no sé si eso tendrá mucho poco o desgaste, sé que me dejo la piel cada día trabajando por mi Concello y me siento tranquila por eso. Y sí, me encuentro con mucha fuerza, con ganas de seguir trabajando... como cuando empezaba en política y tenía menos de treinta años.

–La veo con cierto optimismo...

–Soy optimista con la gestión que me avala, a mi equipo y a mí, y al partido que pertenezco. Estamos en una nueva etapa muy ilusionante con Alfonso Rueda de presidente autonómico y con Feijóo en Madrid. Siento el calor de vecinas y vecinos y veo orgullo porque Mos ocupe al fin el lugar que merece en el mapa.

–¿Podrían restar votos decisiones políticas como el apoyo al proyecto del Celta?

–Cualquier decisión puede gustarle a unas personas más que a otras, pero nuestro gobierno apoya el proyecto del Celta, primero la ciudad deportiva y ahora “Galicia Sports 360”, porque creará empleo y nos convertirá en un referente deportivo internacional. Que nadie se engañe, gobernar es tomar decisiones y yo antepongo los intereses de Mos a cualquier otro interés. La ciudad deportiva y “Galicia Sports 360” es lo mejor que le puede pasar a Mos.

–Por cierto, un proyecto cuestionado por la Comunidad de Montes de Tameiga, con denuncias, informes contrarios... ¿Supongo que son cuestiones que la mantendrían ocupada este mandato que finaliza pronto?

–El proyecto no es cuestionado por las vecinas y vecinos de Mos, que es lo importante, nuestra candidatura ganó por amplia mayoría en Tameiga, donde sin embargo la junta rectora de montes está en contra, pero no representa a toda la parroquia sino a una pequeña parte, y eso no puede condicionar el futuro de todo Mos. Los informes contrarios parten de organismos en los que gobierna el PSOE, este partido no está a favor de Mos, y lo digo con rotundidad. Con respecto a si estuve muy ocupada con este tema, pues le diré que le dediqué el tiempo que había que dedicarle, tuvimos un mandato complicado con una pandemia y he estado volcada en las personas, en los proyectos de futuro y en las peticiones de las vecinas y vecinos para hacer un Mos mejor.

–¿Terminará el mandato con los deberes hechos?

–Nunca se termina de hacer los deberes en una alcaldía como la de Mos, quien crea eso está equivocado, siempre hay nuevas necesidades y nuevas obras y proyectos para realizar.

–¿Y en qué está ahora?

–Mi día a día es buscar el mejor porvenir de Mos y trabajamos en los presupuestos de 2023, los queremos llevar en tiempo y forma una vez más. Serán unas cuentas de 12 millones de euros, con un nuevo plan de inversiones con proyectos de futuro, destacando la partida dedicada a política social y un incremento en los servicios, por ejemplo en la recogida de basura, que elevamos casi al doble pasando de 525.000 a más de un millón de euros.