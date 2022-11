No es la primera vez que sentada en el jardín de mi casa pienso por qué estoy en política. Y es al hacer balance cuando pesa positivamente la gran cantidad de personas que pasan por tu vida.

Y tú, Moldes, has sido uno de ellos. Es más, no has pasado sin más, sino que te has quedado, has sido un amigo. Nos conocimos en una situación de mando en la que tú eras agente de la Policía Local y yo la concejala del área. Con el paso del tiempo y el reconocimiento de tu valía llegaste a dirigir a la Policía Local.

¡Cuántas guardias dobladas! ¡Cuántas llamadas entre nosotros a horas en las que Ponteareas duerme! ¡Cuánto trabajo solapado para hacer de Ponteareas una ciudad segura!

Los mejores datos en seguridad ciudadana han sido contigo al frente, querido amigo.

Te llevas contigo el haber conseguido una estructura firme de la Policía Local. ¡Cuánto hemos sufrido por tener lo que hoy tiene Ponteareas!

Te vas y nos dejas un vacío que no se va a llenar. Solo puedo en estos momentos pensar en tu familia, en tu madre, en tu mujer, en tus hijos. ¡Cuántas veces hemos hablado sobre el futuro de nuestros niños! Los tuyos, que no te quepa duda, serán igual de buenas personas como lo fuiste tú.

Escribiendo estas palabras he tenido que parar para contestar una llamada de teléfono. Un ciudadano, un vecino de Ponteareas me llama para preguntarme cuándo podremos despedirte. Esta es tu grandeza, este es tu legado y esta será la fuerza que les dejas a tu familia y a los que te queríamos.

Nos volveremos a ver. Mientras tus ojos azules los veremos reflejados en la inmensidad del cielo, vigilándonos, protegiéndonos.

Gracias por permitirme compartir contigo tantos momentos que siempre quedarán en mi corazón.

Benigno Moldes, gran profesional y mejor persona. Hoy Ponteareas llora tu muerte.

Descansa en paz, amigo.

*Concejala de Ponteareas