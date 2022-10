Dimite la concejala de Cultura de Nigrán por sentirse “ignorada y engañada”

Dimisión inesperada en el Concello de Nigrán. Nuria Lorenzo, la hasta ahora concejala de Cultura del municipio, anunció esta mañana su renuncia por diferencias con el alcalde, Juan González, y el edil de Urbanismo, Diego García. Al finalizar el pleno ordinario que tuvo lugar en la mañana de este lunes, Lorenzo tomó la palabra para explicar su decisión de dejar el acta como concejala del PSOE, luego de dos meses sintiéndose “ignorada y ninguneada” en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el alcalde, a quien esta decisión le ha pillado por sorpresa, confiesa que “no es una noticia agradable”, pero agradece a Lorenzo el trabajo realizado durante los últimos tres años y medio.

Según explicó la propia Nuria Lorenzo ante el resto de compañeros de Corporación, el origen de su renuncia se remonta a principios de septiembre, cuando recibió un WhatsApp de la monitora de piano de la escuela municipal anunciándole que el profesor de guitarra le había comunicado su cese justificando el mismo con la no conformidad del Concello con su labor. “La noticia me causa gran estupor porque nunca he recibido quejas de los usuarios” con respecto a la monitora de piano, indicó Lorenzo, que pidió explicaciones al alcalde, que le dijo no saber nada y le remitió al concejal de Urbanismo, quien se ocupa también del área de Personal.

Paralelamente la edil de Cultura se entrevistó con padres y alumnos de la escuela de música para conocer el grado de satisfacción con la profesora de piano. “Obtengo como únicos puntos desfavorables pequeñas dificultades en el lenguaje, puesto que se trata de una persona extranjera recién llegada a nuestro país, que no controlaba bien el idioma”, manifestó Nuria Lorenzo en pleno, atribuyendo este “cese” a motivos “totalmente subjetivos y por cuestiones ajenas a la música”.

En este sentido, el regidor de Nigrán aclaró a FARO que no se trató de un cese, sino de la finalización de un contrato temporal de seis meses que expiró en junio y que no se renovó porque parte del alumnado no estaba satisfecho con la labor de la monitora.

Desde entonces, tal y como hizo saber al resto de la Corporación, Lorenzo continuó pidiendo explicaciones, sin obtener respuesta. Entre tanto, el Concello contrató un nuevo monitor de piano, eligiendo entre tres candidatos. Un proceso que la hasta ahora edil de Cultura ha tachado de irregular. También lamentó no haber sido informada, pues “es mi responsabilidad como concejala de Cultura y la partida presupuestaria sale de mi concejalía”.

El alcalde coge el relevo

Lorenzo, que compaginaba su labor en el Concello de Nigrán con su trabajo de profesora de Conservatorio en Málaga, fue muy crítica con parte del gobierno local, manifestando sentirse “engañada”, “ignorada” y “ninguneada”, refiriéndose a “actitudes hostiles que he tenido de aguantar”. Acusaciones que el alcalde justificó con “el enfado del momento”, reiterando su agradecimiento por el trabajo realizado pese a todas las diferencias que pudiesen tener y trasladándole los mejores deseos en su vida profesional y privada. Lorenzo es catedrática de canto, mezzosoprano y directora coral.

Será precisamente el alcalde, Juan González, quien asumirá ahora la gestión de la cartera de Cultura. Por otra parte, el acta que deja vacante Lorenzo pasará a la siguiente de la lista del PSOE, la número 14, que es Mariluz Pérez Vidal, vecina de Camos y vicepresidenta de la Asociación Cultural A Camoesa.