Nigrán invierte más de 187.000 euros en reformar los vestuarios “calamitosos” del Vilariño

En estado calamitoso, así describen desde el Concello de Nigrán la situación en la que se encuentran los vestuarios del campo de fútbol municipal del Racing de Vilariño, que en su 50 aniversario verá cumplida una de sus demandas históricas.

Desde su construcción en 1989 las instalaciones no han sido objeto de ninguna mejora, todo lo contrario, se han limitado únicamente a sumar años e ir en decadencia, llegando a tal punto de no cumplir los criterios de accesibilidad en vigencia a día de hoy, pues no existe ningún tipo de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, ni tampoco recoge demás aspectos de la normativa.

Para poner fin a esta situación y acometer una renovación completa de las instalaciones se ha aprobado, en la última sesión plenaria del Concello de Nigrán, la reserva de una partida presupuestaria para hacer frente a esta actuación, cuya inversión alcanza los 187.444 euros. El Concello ya tiene el proyecto y la obra saldrá a licitación en las próximas semanas.

"No se tocaron desde su construcción y, por lo tanto, no responden a las necesidades de los deportistas"

“Era una demanda lógica del club porque es cierto que están totalmente obsoletos, ya que no se tocaron desde su construcción y, por lo tanto, no responden en absoluto a las mínimas necesidades de los deportistas, además de no ser accesibles y ofrecer una imagen decadente”, explica el alcalde, Juan González.

El club, fundado en 1962 y que previo a la construcción de este campo en el barrio de Vilariño, en la parroquia de San Pedro de A Ramallosa, jugaba en Praia América, cuenta actualmente con más de 350 deportistas de diferentes edades que hacen uso a diario de estas instalaciones. Son un total de 17 equipos de diversas categorías, desde los tres años al grupo de veteranos, habiendo también equipos femeninos y mixtos.

Dos nuevos vestuarios

El proyecto, del arquitecto Rodrigo Diez Fernández, contempla la creación de dos nuevos vestuarios con capacidad para 20 usuarios, dos para árbitros, un aseo para discapacitados y un almacén. Además, se acondicionará la entrada a las instalaciones, situadas bajo la gradería, por medio de una escalera que dará a la parte central del campo y también una rampa, hasta ahora inexistente, en el oeste de la grada.

Las instalaciones objeto de mejora suman una superficie total de 106,5 metros cuadrados. Los nuevos vestuarios ocuparán 60 metros cuadrados y constarán de aseos y duchas; los de árbitros, también con aseo y ducha, tendrán 18 metros cuadrados; el aseo de discapacitados 4,5 metros cuadrados y el espacio destinado a almacén ocupará 24 metros cuadrados.

El campo de fútbol del Racing de Vilariño es junto con el Condomínguez, en Priegue, en donde juega la ED Val Miñor Nigrán, el único de titularidad municipal.