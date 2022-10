El PSOE de Porriño anuncia que “la Xunta de Galicia deniega una nueva escuela infantil en Porriño a pesar de quedar 83 niños y niñas sin plaza”. El portavoz socialista, David Alonso, lamenta que la Xunta no contempla esta infraestructura en los presupuestos gallegos para 2030, tal y como le trasladó la diputada autonómica del PSOE Leticia Gallego. El gobierno gallego descarta, por tanto, la propuesta de los socialistas de Porriño, que proponían instalar una nueva escuela infantil en la antigua escuela unitaria de Atios.

Alonso asegura que, de acuerdo con los datos que dispone su grupo, este año 83 niños y niñas quedaron sin plaza al cubrirse las 122 plazas ofertadas por la administración autonómica. “Una vez más vemos que el alcalde de Porriño no cuenta en la Xunta de Galicia y a pesar de votar a favor de la propuesta socialista de una nueva escuela infantil, su propio partido en Santiago, no le hizo caso y 83 niños y niñas no podrán beneficiarse de este servicio”.

La negativa de la Xunta a una nueva escuela infantil se fundamenta, según la respuesta de la parlamentaria al grupo socialista, en que “el Concello de Porriño cuenta con dos escuelas de la red pública autonómica Galiña Azul, que dependen del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, e que suman un total de 122 plazas de 0 a 3 años”.

A este respecto, el secretario general del PSOE de Porriño, David Alonso, exigió al alcalde de Porriño que “el PP debe dar explicaciones de su doble postura, ya que votó a favor en el pleno para dar buena imagen ante los vecinos y, por otro lado, cuando los socialistas llevaban al Parlamento la propuesta, desautorizan a la concejala de Educación, que votó a favor de la propuesta en el pleno. Una doble postura que no entiende la ciudadanía”.