El BNG de Porriño, liderado por el concejal y ex teniente de alcalde Pedro Pereira, pidió en el mes de septiembre la comparecencia del alcalde del municipio, el popular Alejandro Lorenzo, para que explique “asuntos de especial relevancia para Porriño, tanto en materia económica como relativos a inversiones o infraestructuras”, según explican en un comunicado. Argumentan desde la formación nacionalista que se trata de una actitud “antidemocrática”.

Con todo, el alcalde, el popular Alejandro Lorenzo, ha explicado que no se ha negado a dar explicaciones de ningún tipo: “Es más, dije que le respondería a todas las preguntas que me hicieran, pero en el pleno municipal solo se puede solicitar la comparecencia a los concejales y a las concejalas, y no del regidor”.

Insiste el alcalde en que responderá “a todas las preguntas” y que “no tiene nada que ocultar”.