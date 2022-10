La oposición de Porriño impide que el pleno debata la rebaja de impuestos

Los grupos de la oposición en el municipio de Porriño han impedido que en el pleno ordinario del mes de octubre se debata sobre la reducción de impuestos. En concreto, el de Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra (ICIO).

Y es que el gobierno liderado por el popular Alejandro Lorenzo llevó al pleno municipal una propuesta para reducir estos dos impuestos con el objetivo de “aliviar el esfuerzo fiscal de las familias y de las empresas porriñesas”. No consiguió el respaldo de los otros grupos porque, según argumentaron los diferentes portavoces, “no hubo diálogo” y “son necesarios informes que avalen esta bajada de impuestos”.

El PSOE, a través de su portavoz, David Alonso, alegó que “en el concepto estamos de acuerdo, porque se trata de cumplir la Agenda 2030, pero no responde a la progresividad de impuestos”. Pidió que la moción quedara sobre la mesa y contó con el apoyo del resto de la oposición.

La portavoz de EU Son, Patricia Sío, explicó que “habría que tener en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional e incluir las energías renovables” y por, su parte, el BNG acusó al gobierno de “populista” al traer una rebaja de estos impuestos al pleno, según apuntó el nacionalista Pedro Pereira.

La falta de diálogo es el motivo que alegó Manuel Carrera, de UDDL, para no posicionarse al lado del gobierno de Porriño y la concejala no adscrita, Lourdes Moure, aludió al “plan de ajuste que se aprobó por unanimidad, que no permite reducir los ingresos del Concello”.

De esta forma, las rebajas fiscales que pensó el gobierno municipal para los vecinos y las vecinas de Porriño, así como para las empresas que se instalen en la localidad no entrarán en vigor el próximo año, tal y como estaba previsto. Y es que era necesario debatir y aprobar esta moción en el pleno de este mes para que, según los plazos establecidos, las rebajas se empezara a aplicar en el 2023.

En este sentido, el regidor, Alejandro Lorenzo, concluyó que “no es populismo, es una necesidad que se puede llevar a cabo sustentada en una buena gestión económica”. Insistió Lorenzo en que “la solución para el Concello y para los vecinos no es subir impuestos, como pretendió el anterior gobierno en el año 2020” porque “esa es la vía fácil, cargar sobre la gente el peso en lugar de gestionar”. Explicó el regidor que “se cumplen los requisitos para que se pueda aprobar”

Bonificaciones hasta un 90%

La propuesta del ejecutivo contemplaba bonificación en el IBI del 30% de la cuota íntegra para los inmuebles que no dispongan de conexión a la red de saneamiento; del 90% y 50% para familias numerosas y de hasta un 90% para en los que se desenvuelven actividades económicas que creen puestos de trabajo.

En el caso del ICIO, la moción del gobierno incluía una bonificación del 95% en las que fueran declaradas de especial interés o de utilidad municipal en el ámbito de la cultura, el social o el histórico-artístico o que fomentaran el empleo, entre otras rebajas.