El maestro de la madera de Cesantes

Si las puertas de colores de Dublín son uno de los principales atractivos turísticos de la capital irlandesa, las casas redondelanas bien podían aprovechar este recurso. Aunque en este caso no por el color, sino por su calidad. La mayoría son de madera, construidas de manera artesanal y con un estilo muy similar. Todas llevan la firma de José Míguez, un antiguo carpintero y ebanista de Cesantes fallecido hace 38 años, que con su buen trabajo se labró fama como uno de los mejores del pasado siglo en la comarca. De su taller salieron, además de cientos de puertas, todo tipo de mobiliario, como armarios, mesas, sillas, camas, vitrinas... incluso pasamanos tallados que aún dan lustre a muchas casas de la zona.

Una de sus nietas, Estefanía Fernández Míguez, orgullosa del trabajo de su abuelo, acaba de iniciar a través de la red social Facebook una iniciativa para tratar de inventariarlas antes de que se pierdan para siempre por el paso de los años y la falta de mantenimiento. “La idea surgió de casualidad. Un día dando un paseo por zona me fijé que casi todas las puertas de las casas de Cesantes eran muy parecidas: con barrotes de madera labrada o con detalles de forja artística en el panel superior, y el inferior decorado con cuarterones de estilo castellano, manteniendo siempre la misma línea. Mi madre me dijo que las había realizado mi abuelo, por lo que comencé a fotografiarlas para hacer un registro porque me parecían muy bonitas”, explica Estefanía.

Su madre, María Rosa Míguez, todavía conserva junto a su casa el antiguo taller que albergó la carpintería de su padre, dividido en tres estancias. En una de ellas todavía guarda gran parte de las herramientas de trabajo de José, aunque las más grandes y especializadas las fue perdiendo con el paso del tiempo. “En sus tiempos esto fue una gran empresa porque tenía muchos encargos, no solo de mobiliario, sino de construcciones de casas enteras porque antes todo era de madera, desde los suelos a los tejados. Llegó a tener contratado a cinco operarios e incluso se asoció con un albañil de Reboreda para formar una especie de constructora. Además tenía tanta maquinaria especializada que venían carpinterios de otros municipios a realizar labores específicas en su taller”, detalla María Rosa, que recuerda que en la parte trasera del taller se acumulaban los troncos de distintas especies de árboles para surtir de materia prima a la carpintería.

Además de encargos para particulares, José Míguez trabajó en actuaciones singulares como la reforma del Convento de Vilavella, la restauración del antiguo lazareto de la isla de San Simón o la construcción de bateas para la cría de mejillón en la ría.

“Es un orgullo que todavía se conserve su trabajo en tantas casas, aunque lo único visible desde el exterior sean las puertas. Por eso decidí realizar un inventario, porque me parecen muy bonitas, guardando la misma tipología, y me da mucha pena que la gente poco a poco las vaya reemplazando por otras modernas de otros materiales y estas de madera acaben en la leña”, lamenta la nieta de José, que pide a los vecinos que, si conocen de alguna puerta del estilo de su abuelo, que se lo comuniquen a través de Facebook para ampliar el registro.