El PXOM regresará al debate en el próximo pleno de la Corporación de Gondomar. Será a través de una moción de Manifesto Miñor, que reclama al gobierno municipal que ponga a disposición de todos los grupos la información al respecto y que convoque la comisión de seguimiento del documento urbanístico antes de que finalice el año.

Su portavoz, Antonio Araúxo, considera que es necesario “sacar do ostracismo, e do caixón da Alcaldía, a tramitación do PXOM” diecisiete años después de que el Tribunal Supremo anulase el anterior. “Non é de recibo que Paco Ferreira, despois de afirmar publicamente en 2018 que el mesmo se facía cargo do PXOM dada a incompetencia do concelleiro de Urbanismo daquela, Antonio Araúxo, e que despois de adiantar varias datas para a súa aprobación inicial, a día de hoxe nada se saiba do PXOM e arredor do mesmo só haxa secretismo e opacidade por parte do goberno municipal”, argumenta el edil, que recuerda que la Xunta renueva cada año desde 2009 la subvención otorgada para la redacción del documento, de 134.873 euros a abonar en tres plazos conforme se avance en los trámites.

El BNG también ha exigido a través de un comunicado que el gobierno convoque la comisión informativa de Urbanismo “co obxecto de que o alcalde explique as razóns da parálise do Plan Xeral de Gondomar” y acusa al regidor de “impedir que constatemos a nula xestión do seu goberno”.

Este diario solicitó información sobre el estado de tramitación del Plan Xeral al gobierno municipal sin obtener respuesta.