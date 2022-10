O historiador Carlos Méixome presenta mañá venres, día 28, o seu libro “O Terror nas Tebras e outras catas na memoria” no multiusos de Sabarís ás 20.00. O traballo recolle parte da investigación do autor arredor da represión franquista na comarca miñorá e arredores, sobre a que publicou tamén “Catas na memoria. A represión franquista no Val de Miñor” e pecha o ;Mes da Memoria Histórica do Concello de Baiona.