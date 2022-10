La compañía Carrachanacacha, parte de la asociación Aturuxo de Melpómene de Narón, representará este sábado, día 29, en el auditorio municipal de Nigrán la comedia musical “A pena do cu do mundo”, escrita y dirigida por Leandro Lamas. La función arranca a las 20.00 y es la última del Mes do Teatro que el Concello de Nigrán ha organizado en colaboración con la Federación Galega de Teatro Afeccionado.