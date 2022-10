Xunta y Concello abren la puerta a permitir la pesca recreativa en el muelle de Baiona

No está todo perdido para los aficionados a la pesca recreativa en el muelle de Baiona. La normativa autonómica que entró en vigor hace poco más de un año y que cerraba el entorno portuario de la villa a la actividad podría modificarse. Portos de Galicia ha planteado la posibilidad de habilitar algún espacio en el puerto pesquero para que los vecinos puedan lanzar sus cañas si el Concello asume la vigilancia. Es una opción que “haberá que estudiar”, asegura el alcalde, Carlos Gómez Prado, aunque inicialmente ve “difícil” que la Administración local pueda hacerse cargo del control de un espacio de titularidad autonómica. El regidor viajará a Santiago próximamente para abordar el asunto con dirigentes del organismo de la Consellería do Mar. La primera reunión estaba prevista para la semana pasada, pero tuvo que aplazarse por problemas de agenda.

La doca, el paseo marítimo o Santa Marta son las zonas autorizadas para lanzar la caña

La normativa reguladora de la pesca recreativa en superficie en los muelles de titularidad autonómica entró en vigor en agosto de 2021. La resolución pretendía regular una actividad que la ley estatal prohibía desde 1972, aunque las administraciones y las fuerzas de seguridad la consintieran. En Baiona, autorizaba la pesca en zonas como la doca, el paseo marítimo y Santa Marta, pero no en el muelle, precisamente el espacio que más aficionados ha congregado durante décadas, sobre todo jubilados y niños y especialmente en verano.

La medida restringió la actividad en buena parte de los puertos gallegos con el fin de garantizar la seguridad de los propios aficionados y de evitar la interacción con la pesca profesional. Pero la demanda por parte de los afectados para habilitar más zonas para las cañas llevó a Portos a proponer convenios a 26 ayuntamientos este verano. Les ha propuesto asumir la seguridad de los espacios portuarios a cambio de habilitar zonas para la pesca lúdica.

De entrada, Gómez Prado se muestra reacio porque considera que “hai detalles xurídicos do convenio que habería que modificar”, pero no cierra la puerta a alcanzar un acuerdo para ofrecer a los baioneses la seguridad de disfrutar de su hobby en el muelle sin riesgo de multa.

La Cofradía, a favor

A los profesionales no les molesta la pesca recreativa. Así lo asegura el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores A Anunciada, José Miguel Sotelo, quien asegura que “podemos convivir todos perfectamente”. “La gente suele venir al muelle por la tarde o por la noche, cuando no hay actividad. Si nos respetan los aparejos y las nasas que dejamos allí, no tiene por qué haber ningún problema”, argumenta.