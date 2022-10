Redondela ofrece un servicio gratuito de cuidado de menores durante las tardes entre semana

Las familias redondelanas tendrán facilidades para conciliar su vida laboral y personal. La Concejalía de Igualdade pondrá en marcha desde el próximo mes un servicio pionero en el municipio de cuidado de menores durante las tardes, sin coste para los usuarios, y que funcionará de lunes a viernes excepto los festivos. El programa, denominado “Quédome con Simona”, es una iniciativa dirigida a los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años que se desarrollará en el Multiusos de A Xunqueira en horario de 16.00 a 20.00 horas para favorecer el apoyo a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de los padres.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, justifica la creación del nuevo servicio ante las dificultades económicas que afrontan muchas familias. “Por isto, creemos necesario unha axuda directa que facilite o acceso a aquelas persoas que máis o precisen. Un dos obxectivos deste servizo é priorizar as mulleres en situación de desemprego para a realización de acción formativas, así como as familias monoparentais ou as víctimas de violencia de xénero”, explica la regidora.

Un profesional especializado en ocio y tiempo libre se encargará de atender a los niños y les mantendrá entretenidos a través de juegos y actividades lúdicas y educativas. La actividad estará limitada a un máximo de 15 menores por turno, que deberán ser inscritos hasta las 13.00 horas antes del uso del servicio a través del Centro de Información á Muller (CIM) o en el teléfono 986408043.

Beneficioso para el comercio

El programa “Quédome con Simona” arrancará el 2 de noviembre y, en principio, se desarrollará hasta el 5 de enero. “Aínda que a intención é favorecer a vida laboral, familiar e persoal, tamén será positivo para o comercio local nas datas de Nadal facilitando os horarios de compra nos establecementos”, apunta Rivas

Los usuarios tendrán libertad de entrada y salida y un límite de tiempo establecido según las necesidades. “Entendémolo como unha axuda dinámica e puntal que pretende chegar á maior xente posible, polo que non debe estar pensado para o seu uso continuado”, explica la alcaldesa, que destaca que tendrán prioridad para su uso víctimas de violencia de género, familias monoparentales y mujeres desempleadas para la realización de acciones formativas o búsqueda de trabajo, mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan cargas relacionadas con el cuidado. “Esta é unha das moitas iniciativas de benestar emocional e familiar, enfocado nos ideais de igualdade que este goberno ten como bandeira” , concluye Rivas.