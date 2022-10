La Agrupación de Electores de Redondela (AER) advierte de un “grave erro” cometido por el gobierno local en la compraventa de la parcela de Vilavella que se destinará a un aparcamiento “ao non incluir nesta operación a rampla de acceso posterior desde a rúa do Muro”. Según explican desde AER la adquisición que realizó el Concello de Redondela a los antiguos dueños de la propiedad incluía solo el edificio de oficinas, la nave y la parcela, pero no la mencionada rampa de acceso. “Isto pon en risco todo o proxecto do aparcadoiro, que estaba concibido con sentido único: entrada de vehículos dende a praza de Ponteareas e saída pola rúa do Muro”, señalan.

“Ninguén no Concello parece que verificou o que se estaba a comprar exactamente” La inversión realizada por el Concello para comprar esta propiedad alcanzó los 449.000 euros, pero a pesar del elevado desembolso económico, desde AER critican que “ninguén no Concello parece que verificou o que se estaba a comprar exactamente” .Asimismo destacan que, en caso de no llegar a un acuerdo con los actuales propietarios de la rampa, “o proxecto resultante vai ser moito peor que o orixinal, xa que a entrada e saída dos vehículos serían polo mesmo lugar, a praza de Ponteareas, co conseguinte problema de seguridade viaria que isto conlevaría”. Desde AER subrayan que el proyecto del aparcamiento de Vilavella fue uno de los puntos claves para llegar a un acuerdo para apoyar la aprobación de los presupuestos de Redondela. De hecho, el gobierno local se vio obligado a modificar el proyecto inicial para adaptarlo a los criterios de la Agrupación de Electores para incluir zonas verdes y hacer una actuación más sostenible. “Agora, todo isto está en suspenso pola ineptitude do goberno local”, destacan desde AER.