La mayor excavación del castro de Chandebrito dejará a la vista sus viviendas de 2.800 años

El castro de Chandebrito aspira a convertirse en uno de los mayores atractivos de Nigrán. Para transformarlo en museo al aire libre al estilo del de Santa Trega y dejar al descubierto buena parte del poblado al que las anteriores intervenciones atribuyen una antigüedad de 2.800 años, el Concello prepara la excavación más ambiciosa hasta el momento. El gobierno municipal dio luz verde ayer en la comisión de cuentas a la reserva de 345.000 euros para efectuarla y la Corporación municipal la aprobará en el pleno previsto el próximo lunes.

Los trabajos tratarán de consolidar las anteriores intervenciones y ampliar considerablemente los restos a la luz de la urbanización castrexa. Los arqueólogos de la cooperativa Árbore Arqueoloxía, que han realizado las últimas investigaciones, localizaron en la cima nuevas construcciones sin identificar, probablemente viviendas, gracias a un estudio de georradar. Serán las que salgan a la luz tras esta actuación que permitirá apreciar a simple vista la naturaleza del castro como recinto típicamente fortificado y ofrecerá más información y más precisa.

Los trabajos podrán arrancar a comienzos del próximo año, previo concurso público, y afectarán a las dos terrazas superiores con sus respectivas murallas, a dos alturas. Son unos 500 metros cuadrados los que quedarán al descubierto. Se contempla además una posible ampliación de superficie en una zona de 25 metros cuadrados exterior a los muros donde el georradar también apuntó a la existencia de restos arqueológicos.

"Ao non ter sido repoboado con masa forestal é dos mellores conservados e o ser perfil resulta do máis pedagóxico"

Una vez destapadas las estructuras, las tareas se centrarán en el diseño e instalación de cartelería para ofrecer datos sobre la historia del castro a los visitantes sin necesidad de guía.

El responsable del proyecto encargado por el Ayuntamiento por 14.000 euros para planificar la excavación, Celso Hugo Barba, afirma que “este é o castro do Val do Miñor e Val do Fragoso que mellor se recoñece. Ao non ter sido repoboado con masa forestal (ou non hai constancia) é dos mellores conservados e o ser perfil resulta do máis pedagóxico”.

Espacio único

De ahí que su puesta en valor constituya una prioridad para la Administración local. “Todos comprendemos que a cultura, o respecto ao medio ambiente e a actividade económica deben ir sempre da man, por iso desde o goberno municipal apostamos por facer investimentos como a musealización deste espazo único polo seu significado histórico e pola situación con incribles vistas á ría de Vigo e á comarca”, indica el alcalde, Juan González, quien destaca “el potencial enorme” del espacio para transformarlo en “referente etnográfico de toda Galicia”. El regidor subraya asimismo la “grandísima implicación” de la comunidad de montes y la asociación de vecinos de la parroquia para sacar adelante este objetivo.

La última intervención en el castro de Chandebrito, impulsada por el Concello con la colaboración de la Diputación y los comuneros, data del año pasado. Fue entonces cuando se restauró un tramo de 110 metros de la muralla perimetral del poblado en la terraza superior, que ya había salido a la luz en una excavación previa en 2019. Ambas investigaciones confirmaron que el poblado estuvo habitado más tiempo del que se creía, en torno a mil años, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el segundo de nuestra era.

Constataron asimismo que sus pobladores mantenían relaciones comerciales con pueblos del Mediterráneo. Así lo certifican las numerosas piezas encontradas, desde husos de hilo, lana y lino, hasta piedras de afilar, herramientas metálicas y una cuenta de collar púnico. Se hallaron también cientos de fragmentos de cerámica de distintas épocas muy bien conservada, desde ánforas romanas hasta recipientes fenicios.