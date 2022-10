O célebre escultor gondomarés Fernando Casás amosará a súa faceta poética mañá sábado nunha nova lectura pública organizada pola tapería “La Mini” de Baiona á hora do vermú. O acto comezará ás 12.30 e está previsto que dure uns 45 minutos. As intervencións están pensadas para o exterior, pero trasladaranse dentro do local se chove.