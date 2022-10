El PP advierte que empleados municipales no cobrarán más horas extras hasta 2023

El PP de Redondela asegura que “los empleados municipales no cobrarán hasta 2023 las horas extras que les debe el Concello” por haber superado el gobierno municipal el límite legal de la partida, establecido en 118.029 euros este año, según cálculos del grupo de la oposición.

El límite se habría superado al salir adelante en el último pleno de la corporación una propuesta del PSOE apoyada por AER y BNG para la aprobación de gratificaciones correspondientes a los meses de julio y agosto, para empleados de los departamentos de Policía Local, Alumbrado, Vías y Obras, Secretaría, Estadística, Carpintería, Urbanismo, Medio Ambiente, Archivo y Servicios Sociales, por un importe total de 45.817 euros.

Advierte el PP, que se opuso, que “el crédito inicial del que disponía el Concello para horas extras era de 54.675 euros”, aumentado con la aprobación del nuevo presupuesto para este año en 36.259. “Quedaban en cuenta 41.434 euros para alcanzar el límite, una cantidad menor que los 45.817 que llevó a pleno”, apunta el grupo mayoritario en una nota de prensa.

“La ley establece que no podrá superarse, por este concepto, en todo el año, el total de 118.029 euros”, cifra que según el PP ya se habría superado “con mucho”.

Acumulación de pagos

El grueso de la deuda de horas extras del Concello se concentra en la Policía Local, a cuyos efectivos se le deben 19.263 euros solo por las horas extraordinarias realizadas en el mes de agosto.

Preguntada al respecto, la alcaldesa Digna Rivas puntualizó que la acumulación de pagos al personal por horas extraordinarias “también sucedía cuando gobernaba el PP” e insiste en que se trata de “horas necesarias y justificadas” como las que trabaja la Policía los fines de semana. La regidora socialista afirma que “se están tomando medidas” para corregir estos atrasos, que es precisamente uno de los temas que abordó la negociación colectiva.

Al respecto, el BNG criticó que el PP “pon na diana” y “pretende desprestixiar” a los empleados municipales “cun interese electoralista”.

El edil nacionalista Xoán Carlos González recuerda que “xa no seu momento o PP, co apoio de AER negouse a aprobar a percepción do complemento de productividade. A aprobación dos orzamentos permitíu correxir este bloqueo”.