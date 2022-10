La mejora de la carretera Os Valos-Amoedo está solo pendiente de la cesión de terrenos

La mejora de la seguridad vial en la carretera EP-2702 desde Os Valos hasta Amoedo, que la Diputación lleva cuatro años tratando de acometer, podría estar más cerca. Una reunión celebrada entre el diputado de Infraestruturas provinciales, Gregorio Agís, y el alcalde de Pazos de Borbén, Andrés Iglesias, parece que puede dar un impulso a esta actuación, ya que el regidor pacense expresó su voluntad de colaborar para la puesta a disposición de los terrenos necesarios para corregir los puntos más conflictivos del trazado. Los vecinos de la zona están ya hartos de esperar por esta actuación y en los últimos meses han salido en varias ocasiones a la calle a protestar por el peligro que supone la carretera en su actual estado, incrementado por el elevado tránsito de camiones hacia el polígono de Amoedo tras cerrarse el centro urbano de Redondela al tráfico pesado.

Gregorio Agís agradeció especialmente a los vecinos su “activa cooperación” para facilitar esta necesaria obra, que cuenta con un proyecto redactado por valor de 968.984 euros para optimizar la carretera entre el núcleo de Nespereira y el remate en el entronque con la N-550, en Os Valos, un tramo de algo más de un kilómetro y medio de longitud. La Diputación asumirá el 100% de la actuación al tratarse de un tramo sin presión residencial y que, por tanto, no requiere ni de senda, ni de la instalación de servicios municipales. Además, el organismo provincial se compromete a licitarla en cuanto los terrenos estén disponibles. “Temos normas iguais, aprobadas no pleno e publicadas para tódolos concellos”, remarcó Agís. De esta forma, el diputado valoró la decisión del mandatario de Pazos a colaborar en la tarea de obtener los terrenos. Además agradeció la cordialidad de esta reunión –la tercera que mantienen– en la que Iglesias expresó su voluntad de sumarse “ao entendemento que xa existía coa veciñanza”.

El proyecto provincial para Amoedo-Os Valos incluirá la ampliación de la plataforma para la dotación de arcenes y también la corrección de las curvas con menor visibilidad. “É unha obra de envergadura, deseñada no marco das directrices da Diputación para transformar toda a rede provincial de estradas e que precisaba da colaboración do Concello de Pazos nas mesmas condicións pautadas nas que colaboran o resto dos concellos”, explicó Agís. “Hai un consenso en que a estrada de Os Valos a Amoedo non só ten un asfalto en mal estado, que é preciso reparar, senón que conta cun trazado inadecuado; por iso necesitábamos que o Concello se implicase na obtención dos terreos e poder así resolver as cuestións de fondo”. En este sentido aclara que no quieren un simple asfaltado “porque, ao igual que a veciñanza, entendemos que ese trazado necesita correccións”.

La Diputación anunció también al alcalde su voluntad de continuar de forma inmediata con la segunda fase de las obras en el entorno del núcleo de Nespereira, donde se pretende ejecutar una senda peatonal dotada de iluminación y de servicios soterrados de competencia municipal. En esta segunda fase sería precisa, por tanto, la firma de un convenio de financiación de acuerdo a los criterios aprobados por la Diputación. Finalmente, está planificada una tercera fase hasta el comienzo de la carretera en Amoedo.