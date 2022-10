El embalse de Baiona enfila la recuperación con agua para un mes

Queda agua para un mes en Baiona pero los datos animan al Concello al optimismo. El último boletín oficial sobre el estado de los embalses gallegos, publicado ayer mismo, sitúa al de Baíña al 31,98%, dos puntos por encima de la semana pasada, cuando caía por primera vez este año por debajo del 30% y se situaba al 29,95%. Así que el gobierno municipal no prevé cortes de suministro por el momento, ni tampoco la conexión a la red de suministro de Vigo a través de Nigrán, según confirmó ayer el alcalde, Carlos Gómez Prado, “confiado” en que las previsiones meteorológicas para los próximos días ayuden a recuperar el caudal.

Las lluvias del fin de semana parecen haber contribuido a sumar dos puntos porcentuales en el volumen de agua embalsado en Baíña, al igual que la caída del consumo. Según los datos que maneja el regidor, en julio y agosto, meses en los que la localidad triplica su población gracias al turismo, el consumo semanal alcanzaba el 20% del volumen de la presa. Tras marcharse los veraneantes y visitantes puntuales, el porcentaje se ha reducido casi diez veces, hasta el 2,5% a la semana.

La reserva actual garantiza el suministro para cuatro semanas, según recalca el alcalde, menos en caso de que la bolsa de agua continuase vaciándose. “Se chegamos ao 15-10% de volume xa non se podería garantir a calidade e non estaría recomendado o consumo”, explica Gómez Prado. La potabilización se complicaría al aumentar la turbidez y la presencia de materiales depositados en el fondo de la presa. En cualquier caso, el alcalde espera no llegar a ese extremo. También descarta por ahora los cortes del abastecimiento por horas o la conexión a la red de Vigo a través de la válvula de A Ramallosa, que abre el paso desde la infraestructura de Nigrán. Gómez Prado recuerda que la situación de Zamáns “no es mejor que la de Baíña”. De hecho, ha caído respecto a la semana pasada pese a las lluvias, pasando de un 37,18% a un 36,50%. En este momento, el embalse vigués surte únicamente a la población nigranesa y su caudal sigue bajando. Conectarse “sería desvestir un santo para vestir outro”, recalca el regidor baionés.