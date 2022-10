Porriño sí tendrá ruta de tapas este próximo mes de noviembre, pero no será el habitual “Pinchorriño”, como en los últimos quince años, con pincho gratuito con cada consumición. Será una nueva ruta con al menos 33 bares y cafeterías participantes cuyo nombre está por desvelarse y de la que se sabe que repartirá premios entre sus participantes. La tapa costará 1 euro.

El Pinchorriño, la ruta de pinchos organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño (Acipor) con la Asociación de Hostaleiros y la colaboración del Concello de Porriño, dejará de celebrarse este otoño al no haber suficientes bares y cafeterías dispuestos a sumarse a la ruta de pincho gratuito con cada consumición, tal y como ha sido hasta ahora la idea original de Acipor.

Con la subida del precio de la electricidad, las bebidas y los alimentos a muchos hosteleros les resultaba inasumible dar el pincho gratis a los clientes, así que de celebrarse de nuevo la ruta de pincho gratuito, avanzaron que se quedarían fuera.

Consecuentemente, la Asociación de Hostaleiros do Porriño (Ahospor) ha ideado una ruta de pinchos alternativa que será igualmente en noviembre y que se presentará en los próximos días. Incluirá premios, como vales de compra, y adelantan que la oferta de pinchos será muy variada en los distintos restaurantes, cafeterías y bares porriñeses.

“Para continuar ofreciendo el pincho gratis tendríamos que bajar mucho la calidad y no estábamos dispuestos, preferimos cobrar 1 euro y ofrecer propuestas que gusten”, explica el presidente de Ahospor, José Manuel Fernández.

“Todo lo que empieza tiene que terminar alguna vez. Nos da pena después de 15 años de trabajo e ilusión pero dos rutas de pinchos en las mismas fechas no era viable así que habrá una nueva ruta de pinchos que no será ‘Pinchorriño’ porque las tapas ya no serán gratuitas”, explica la presidenta de Acipor, Juana Pérez.

Ni Acipor ni Ahospor quieren confrontación alguna al respecto. Simplemente aclaran que no han llegado a un acuerdo después de un tiempo intentando consensuar la continuidad de “Pinchorriño” y ambas asociaciones insisten en que solo quieren lo mejor para la economía local.