Hoxe cúmprense 86 anos dos terribles asasinatos da Volta dos Nove. O Instituto de Estudos Miñoráns organiza un acto de homenaxe no cemiterio civil de Sabarís, outro ás 11.30 no cemitero de Baiona e outro ás 12.00 no monumento de Baredo. A continuación, o Concello de Nigrán convoca un acto acto aberto no Xardín da Memoria de Panxón, a carón do pavillón, para lembrar as víctimas e o acontecido.