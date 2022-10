Descubren un laberinto de 4.000 años en Camos

Nigrán acaba de sumar un nuevo tesoro a su patrimonio arqueológico: un gran grabado prehistórico en el monte de Verdiños, en el barrio de A Rotea de Camos. Ni estaba catalogado ni nadie sabía de su existencia hasta que el presidente de la comunidad de montes de la parroquia, Gerardo Ferreira, lo descubrió en una roca inclinada, semioculto entre la maleza.

Expertos del Instituto de Estudos Miñoráns y de la cooperativa Árbore Arqueoloxía han confirmado su gran valor patrimonial por la excepcionalidad de su tamaño y por su antigüedad. Mide un metro de diámetro, cuando lo habitual en este tipo de figuras es entre 30 y 40 centímetros, y fue grabado en la Edad de Bronce, hace más de 4.000 años.

El Concello de Nigrán prevé iniciar en breve los trabajos para ponerlo en valor. El proyecto prevé el desbroce y limpieza del entorno, ya que la piedra se encuentra cubierta de pinos y vegetación, tojos, helechos y gramíneas que impiden delimitarla con precisión. Presenta además una capa parcial de tierra, líquenes, musgos y briofitas. A continuación se procederá a restaurar el grabado y se realizará un calco digital en 3D, además de señalizarlo junto a otros siete petroglifos ya conocidos del municipio.

El conjunto incluye, además de la figura laberíntica, un motivo aparentemente antropomórfico que se estudiará al detalle para tratar de identificar. Contiene asimismo dos grabados cruciformes habituales de la época medieval, momento en que se intentaba cristianizar todo lo que resultaba aparentemente pagano, como ocurrió con muchos otros petroglifos o castros.

“Foi unha sorpresa moi grande este achado e, loxicamente, queremos preservalo e sinalizalo para que forme parte da riqueza patrimonial de Camos e, por ende, de todo o municipio, por iso arrancamos xa co proceso de catalogación oficial”, indica el alcalde, Juan González. “Despois da época medieval debeu ir quedando a poboación da zona sen testemuña do mesmo e non se atopou ata agora pola gran inclinación da rocha e a posición do mesmo”, razonan los arqueólogos de Árbore.

Ruta de petroglifos

La ruta de petroglifos que prepara el Ayuntamiento integrará este de Camos no catalogado, los de Chan de Rapadouro y Rabete en Chandebrito, el de Monte Eiró en Parada, Penisas Pequenas y del Duque en Panxón y Currelo y Outeiro Grande o Requeixadas en Priegue. Todos ellos están sin señalizar, excepto el de Monte Eiró cuyo panel se encuentra en muy mal estado, y precisan limpieza y restauración.

El proyecto consistirá en la limpieza y acondicionamiento de todos estos elementos patrimoniales, todos ellos prácticamente cubiertos de vegetación y líquenes. Se realizará un registro fotogramétrico de calcos digitales en tres dimensiones, además de la señalización específica que los integre dentro de un mismo recorrido a través de códigos QR de localización, con señalización adicional de flechas direccionales desde las carreteras más próximas.