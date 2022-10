Más de 70 voluntarios retiraron ayer de Praia América 28 kilos de residuos en una jornada de limpieza organizada por el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia en el marco del proyeco “Stop and help!", que o lixo non chegue ao mar” y con la colaboración del programa O Teu Xacobeo de la Xunta. Peregrinos del Camiño Portugués da Costa, alumnos del IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez y voluntarios de la asociación de daño cerebral Alento participaron en la actividad.