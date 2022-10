As Neves brinda con tinto

As Neves celebró ayer su Festa do Tinto Rías Baixas con la mirada puesta la recuperación del rural. Así lo expresaron los pregoneros, Alejandra González y Antonio Méndez, dos emprendedores nevenses que apostaron por As Neves en su vuelta a Galicia, luego de pasar varios años viviendo en grandes ciudades; los dos con proyectos vinculados íntimamente a la tierra. “A veces volver a casa tiene una connotación negativa, sobre todo cuando dejamos la ciudad por el rural. Asociamos la ciudad al progreso y a la cultura, cuando realmente la palabra cultura proviene de cultivar el campo”, valoró Alejandra, que se mostró “muy contenta de haber fracasado”.

"Asociamos la ciudad al progreso y a la cultura, cuando realmente la palabra cultura proviene de cultivar el campo" Alejandra es ingeniera agrónoma forestal y lleva 8 años desarrollando su proyecto Simbiose en As Neves, consistente en la planificación, diseño y conservación de la naturaleza. En este sentido, durante su pregón, hizo una defensa del entorno que nos rodea “y que la conciencia que nació de los incendios no desaparezca”; y también puso en valor la figura del agricultor como “sustento de la sociedad. Gracias a ellos podemos estar hoy aquí brindando”. En la misma línea se pronunció Antonio Méndez, responsable del Hotel Restaurante Nande y de la bodega Señorío de Rubiós. Como tantos otros, tuvo que abandonar As Neves de joven para ayudar económicamente a sus padres, pero en 2004 dejó Madrid y se asentó de nuevo en su localidad natal. Aquí fundó una de las bodegas más icónicas de la subzona de O Condado. “De lo que más me siento orgulloso es de que, gracias a Señorío de Rubiós, hay más de 50 bodegas que hacen tinto en la D.O. Rías Baixas”, aseguró Méndez, recordando que, en 2004, en el Condado, se estaban cortando todas las variedades de tinto para plantar albariño. Antonio Méndez también tuvo palabras para el problema de los incendios, en parte consecuencia del abandono del monte. “Hay fincas abandonadas en zonas muy buenas”, valoró, animando a “juntar las tierras y dárselas a quien las pueda cultivar para generar riqueza y afianzar población en el rural”. Gastronomía Precisamente la bodega de Antonio Méndez, Señorío de Rubiós, fue una de las tres bodegas locales que sirvieron sus caldos en la décimo sexta edición de la fiesta, junto a Viña Nora y Eido da Ponte, que sirvieron sus mejores tintos. Además de vino, los asistentes al evento, que se celebró sin ningún tipo de restricciones por la pandemia, también disfrutaron de propuestas gastronómicas en los restaurantes, foodtrucks, bares y puestos instalados en el centro de As Neves; desde hamburguesas, choripán y tortilla hasta pulpo, bocadillos de criollos o panceta, callos, jamón, filloas y, por supuesto, Requeixo con miel. Gastronomía y vino tinto maridaron a la perfección con la oferta cultural prevista para este día, con actuaciones musicales, obradoiros para los más jóvenes y animación infantil. La jornada festiva atrajo a cientos de visitantes al municipio, que disfrutó de un tiempo más propio de principios del verano que del otoño. “Un buen día para que el tinto, la conversación y el afecto puedan fluir”, apuntó el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez.